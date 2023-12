Speel online rikken op de tablet

Rikken is een populair kaartspelletje in Noord-Brabant en Limburg. Wekelijks spelen vrienden, familie en andere bekenden vaak aan de keukentafel een potje rikken. Tijdens de coronalockdowndowns was dit helaas niet meer mogelijk. Daarom besloten 2 rikliefhebbers een eigen online rikken applicatie te bouwen. Deze is nu klaar zodat iedereen gratis online een potje kan rikken.

De online rikken applicatie met de naam kaartspellen.online is gemaakt door Jens Coenders en Edon van Asseldonk. Ze wilden een toepassing maken waarmee iedere liefhebber op een makkelijke manier gratis en veilig online kan rikken. Edon: “we willen geen casino-achtige toepassing maken, maar een fijne omgeving waarin jong en oud online kunnen rikken.”.

De online rikken app is op dit moment speelbaar op tablet en een groot scherm (laptop, desktop). Jens: “We hebben het online rikken op een iPad getest en dit werkte goed. Onze toepassing is gewoon op de website te spelen en nog niet te downloaden in de App Store voor iOS of Google Play voor Android apparaten. Dit is wel een wens voor de toekomst. Onze toepassing is echter wel responsive en daardoor goed op een tablet via de website te spelen”.

De 2 ontwikkelaars hebben de domeinnaam kaartspellen.online gekozen. Dit duidt erop dat er nog meer kaartspellen worden toegevoegd in de toekomst. Edon: “Ja, daar hebben we plannen voor, maar nog niet op heel korte termijn. We willen eerst de online rikken app verder ontwikkelen. Ook willen we kijken of er genoeg animo is voor onze app. We zijn net live en hebben al 100 registraties en daar hebben we dus wel vertrouwen in”.

Omdat de app net live is, is het nog niet heel druk op de website. Jens: “Iedere vrijdagavond organiseren we een online rikavond, waar wijzelf ook aanwezig zijn. Hierdoor kan iedereen die op vrijdagavond een potje wil rikken, sowieso bij ons online rikken. Verder raden we om op andere dagen voor nu nog met bekenden af te spreken als je wilt spelen via onze website. Wel hopen we natuurlijk dat we zoveel rikliefhebbers kunnen verzamelen dat er iedere avond op onze website online gerikt gaat worden.