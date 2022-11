Geef een refurbished iPad voor Kerst

De feestdagen staan voor de deur! Het is weer tijd om mooie cadeautjes te kopen voor je vrienden, familie of collega’s. Wil je een tablet cadeau geven, bijvoorbeeld aan je neefje of nichtje voor school, dan sta je voor een ruime keuze aan iPads in verschillende soorten, kleuren en maten. Bovendien hangt er een prijskaartje aan een nieuwe iPad. Overweeg dan eens om een refurbished iPad te kopen. Het is wellicht niet het nieuwste type en heeft wat gebruikerssporen, maar een refurbished iPad werkt wel heel fijn – en is bovendien goedkoper in aanschaf.

Net als nieuw

Het is niet altijd nodig om het allernieuwste exemplaar aan te schaffen zodra deze uitkomt in de winkel. Hoewel het leuk is om de nieuwste gadgets te hebben, verschillen de nieuwste modellen niet heel veel met iPads van twee of drie jaar geleden. Kies daarom voor refurbished. Een refurbished iPad is te vergelijken met een nieuwe iPad; je start bij de fabrieksinstellingen en kan vervolgens je eigen account aan de Apple Store verbinden. Vervolgens richt je de iPad helemaal naar je eigen smaak in, met een mooie foto op het startscherm en natuurlijk op het vergrendelscherm. Je voegt je favoriete apps toe en gaat er lekker mee aan de slag. Het enige verschil met een nieuwe iPad is dat deze tablet al eens is gebruikt door iemand anders.

Refurbished of tweedehands?

Wat is het verschil eigenlijk tussen refurbished en tweedehands? Het zijn termen die heel vaak door elkaar worden gebruikt, maar bedoelen we dan hetzelfde? Het antwoord hierop luidt: het zijn twee verschillende dingen. Een tweedehands product is een product wat al is gebruikt. Je koopt het in de huidige, gebruikte staat. Refurbished producten zijn ook tweedehands, maar deze zijn vervolgens opgeknapt. Je kan het vergelijken met het Nederlandse woord ‘reviseren’. Een gereviseerd product is helemaal nagekeken en eventuele gebreken zijn gerepareerd of vervangen, zodat het weer helemaal als nieuw is. Reviseren is een term die vooral met machines en motoren wordt geassocieerd, maar het wordt met heel veel meer producten gedaan. Om het verschil tussen machines aan de ene kant en elektronica (laptops, tablets, mobiele telefoons en dergelijke) aan de andere kant aan te duiden, gebruiken we vooral de Engelse term ‘refurbished’. Kies je voor een refurbished iPad dan weet je dus dat de tablet technisch in een goede staat verkeert en je garantie hebt als er toch iets mis is. Bij tweedehands weet je dat niet zeker en heb je geen garantie van kwaliteit.

Refurbished is duurzaam

Met een refurbished tablet kun je iemand echt heel blij maken, omdat de prijs gunstiger is.

Wist je trouwens dat een refurbished exemplaar een heel duurzaam kerstcadeau is? Omdat het tablet een tweede leven krijgt, zorgen we samen voor minder afval! Er worden heel veel elektronische apparaten weggegooid, terwijl ze na een goede revisie gewoon nog jaren mee kunnen. Bovendien hoeven er minder grondstoffen te worden gebruikt en geproduceerd om nieuwe tablets te maken. Dat is pas echt duurzaam.