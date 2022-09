Een laptop of een tablet, dit zijn de belangrijkste verschillen

Twijfel je of je een laptop of een tablet moet kopen? Laptops en tablets lijken op het eerste oog niet veel van elkaar te verschillen, maar toch hebben ze hun unieke eigenschappen. We nemen de belangrijkste verschillen onder de loep, zodat je makkelijker een keuze kunt maken tussen een laptop of een tablet.

Een tablet is gebruiksvriendelijker

Als we het hebben over gebruiksvriendelijkheid dan wint de tablet het op dit gebied van een laptop. Het grote voordeel van een tablet is het gemak waarmee je hem kunt gebruiken. Met het touchscreen zoek je snel informatie op. Daarnaast is een tablet binnen de kortste keren opgestart. Voor snelle en eenvoudige taken zoals het opzoeken van je favoriete recept is een tablet je beste vriend. Een laptop ben je minder snel even bij te pakken voor een eenvoudige taak.

Een tablet neem je makkelijker mee

Vanwege hun gewicht en formaat is een tablet ideaal voor onderweg. Door zijn platte vorm stop je hem eenvoudig in je tas. Daarnaast kan een tablet langer zonder accu. Als je je tablet een nacht in de oplader doet kan hij de volgende dag de hele dag mee. De batterij van een laptop is sneller leeg.

Een laptop levert betere prestaties

Een laptop levert niet alleen betere prestaties dan een tablet. Hij heeft ook meer opslagruimte. Wil je werken met complexere software programma’s dan heb je een laptop nodig. Een tablet kan complexe software programma’s zoals de programma’s van Adobe niet aan. Ook als je veel bestanden opslaat op je apparaat zoals foto’s en video’s kun je beter een laptop kiezen.

Met een laptop kun je beter tekst verwerken

Het grote voordeel van een laptop is het toetsenbord. Moet je veel e-mails schrijven of documenten schrijven, dan is een laptop handiger. De meeste laptops hebben een groter scherm dan een tablet waardoor ze beter geschikt zijn voor tekstverwerking of foto- of videobewerking.

Hybride oplossingen

Vind je het nog steeds lastig om te kiezen? Dan is er ook nog een tussenoplossing. Met een 2 in 1 laptop heb je zowel de voordelen van een tablet als van een laptop. Een 2 in 1 laptop levert de prestaties van een laptop en je kunt een toetsenbord gebruiken, maar heeft het gebruiksgemak van een tablet. Je hebt modellen waar je het scherm los kunt halen van het toetsenbord en je hebt modellen waar je het scherm 360 graden kunt draaien. Met een 2 in 1 laptop krijg je voor een lagere prijs zowel de voordelen van een laptop als die van een tablet. Daarom kan een dergelijke oplossing een interessante overweging zijn. De prestaties van deze apparaten wordt steeds beter. Daarom worden ze meer en meer verkocht. Toch heb je met een laptop nog steeds meer mogelijkheden. Denk van te voren dus eerst goed na welke activiteiten je precies met het apparaat wilt uitvoeren. Ben je veel onderweg, maar heb je de prestaties van een laptop nodig, dan kan een 2 in 1 laptop een goede keuze zijn. Gebruik je zware programma’s voor je werk en werk je thuis of op kantoor dan kun je beter kiezen voor een goede laptop. Voer je alleen simpele taken uit dan is een tablet wellicht voldoende voor je.