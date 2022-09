Hoe kies je de beste tablet?

Tablets hebben een aantal grote voordelen. Dankzij hun compacte formaat kun je een tablet makkelijk meenemen. Daarnaast kun je een tablet vaak langer gebruiken voordat je hem op moet laden. Tablets zijn er in allerlei soorten en formaten. Voordat je een tablet aanschaft is het goed om te weten waar je op moet letten.

Waarvoor kun je een tablet gebruiken?

Met een tablet suf je op het internet, regel je je bankzaken of kijk je films op Netflix. Daarnaast worden tablets veel gebruikt om spelletjes mee te spelen. Een tablet heeft net als een telefoon een processor en een scherm, maar geen toetsenbord zoals een laptop. Op tablets kun je vaak wel een extern toetsenbord aansluiten. Ben je op zoek naar tablet dan kun je kiezen uit de Apple iPad of tablets die werken op het Android besturingssysteem.

Films en series kijken

Kijk je voornamelijk films en series op je tablet dan is het belangrijk dat je een goed scherm hebt. Zo kijk je haarscherp naar je favoriete films en series. Met een goede tablethoes en standaard kun je je tablet makkelijk rechtop zetten terwijl je kijkt. De beste tablet om films te kijken is de Apple iPad of de Samsung Galaxy Tab A8.

Welke tablet kies je als spelletjes speelt

Wil je spellen spelen op je tablet dan heb je een krachtige tablet nodig. Je wilt natuurlijk niet dat je spel blijft hangen. Speel je 3D games dan vragen deze vaak veel van het werkgeheugen en de processor. Bij het spelen van spellen is het ook belangrijk dat je kiest voor een hoge verversingssnelheid en heldere kleuren. De iPad Pro en de Lenovo TAB M10 zijn geschikte tablets hiervoor.

Welke tablet kies je voor je kinderen?

Ook kinderen maken graag gebruik van tablets om spelletjes op te spelen. Tablets hebben een speciale kindermodus. Hiermee kun je kiezen welke apps je kind kan gebruiken en hoelang je kind op de tablet mag spelen. Ben je op zoek naar een tablet voor het hele gezin, koop dan een stevige tablet hoes zodat je tablet geen schade oploopt als hij een keer op de grond valt.

Een tablet voor je werk

Een tablet is ook erg geschikt op je werk of tijdens je studie. Een tablet neem je makkelijk mee en is een prima alternatief voor een laptop. Het beste kun je kiezen voor een tablet met een snelle processor zodat de apps niet vastlopen. Daarnaast is het belangrijk om genoeg ruimte te hebben op je tablet zodat je bestanden kunt opslaan. Onmisbaar bij je studie of tijdens je werk is een apart toetsenbord dat je kunt aansluiten op je tablet.

Een tablet voor senioren

Een tablet is ook een fijn apparaat voor senioren. Het scherm is groot en daarom makkelijker te bedienen dan een smartphone. Voor nog meer gebruiksgemak kun je ook een groter lettertype instellen. Daarnaast kun je ook met stembediening de tablet instructies geven. Een tablet kun je ook gebruiken om foto’s mee te maken. Maak je veel foto’s met je tablet dan is het handig om een extra geheugenkaart aan te schaffen.