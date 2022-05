Heb jij sindskort een eigen bedrijf en wil je jouw diensten of producten online aan de man zien te krijgen? Dan valt het erg aan te raden een eigen website te maken. Op deze website komen potentiële klanten in het bezit van alle informatie die over jouw bedrijf te vinden is. Dit is iets wat je natuurlijk kunt uitbesteden. Maar waarom ga je er niet lekker zelf mee aan de slag? Je leert ervan, het scheelt je geld en bovendien kan je alles zo inrichten hoe jij het wilt. In dit artikel vertellen we jou over de eerste stappen richting een zelfgemaakte website.

Wat heb je nodig voor een eigen website?

De meeste mensen kiezen bij het maken van een website voor het programma WordPress. Hiermee kun je na een klein beetje inlezen volledig zelf aan de slag met jouw website. Als alternatief is er een handleiding om een WordPress website te maken beschikbaar. Als je deze stappen volgt, kan je binnen no-time aan de slag.

De hosting

Voordat je echter gaat beginnen met het maken van de website is het van belang dat je een goede host vindt. Het hosten is eigenlijk het aanbieden van een stukje op het online web. Dit wordt voornamelijk gebruikt om gegevens op te slaan, maar voornamelijk om je eigen gemaakte website online te zetten. Het is daarom belangrijk dat je op zoek gaat naar een goede WordPress hosting. Als je dit hebt gedaan kun je gemakkelijk een eigen, unieke domeinnaam kiezen. De basis voor je website is gelegd.

Waarom een eigen website maken?

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom je ervoor zou kiezen een eigen website te maken. Op deze manier wordt de online zichtbaarheid van jouw bedrijf vergroot. Hiermee groeit simpelweg het aantal klanten. Hoe meer mensen jouw product of diensten zien, hoe meer omzet je gaat draaien. Geen hogere wiskunde dus.

Het verstrekken van informatie

Een ander groot voordeel van een eigen website is dat je online allerlei informatie verstrekt aan mensen. Zo hoeven ze niet direct naar jouw winkel toe te komen. Dit scheelt zowel de klant als jou een hoop tijd, die je hoogstwaarschijnlijk wel weer aan iets anders kan besteden. Daarnaast is een website, indien werkend, altijd open. Zelfs ’s avonds laat kan iemand dus gewoon aan de benodigde informatie van jouw website komen.

De kosten

Tot slot zijn de kosten voor het zelf maken van een website erg voordelig in vergelijk met het uitbesteden. Een website laten maken kost al snel meer dan 1000 euro. Dit budget kun je ongetwijfeld voor iets anders gebruiken. Het kan zeker de nodige tijd kosten, maar na goed inlezen van handleidingen en het bekijken van YouTube video’s kom je echt een heel eind. Zorg voor een goede laptop of tablet en voor je het weet heb jij een volledig werkende, eigen website. Nu is het alleen nog zaak dat je deze goed invult en je bent klaar om de omzet te zien stijgen. Waar wacht je nog op?