Waar moet je rekening mee houden met een tablet voor kinderen?

Veel ouders roepen, vooral bij het eerst kind, dat ze zolang mogelijk proberen de kinderen schermloos door het leven te laten gaan. In de hectiek van de dag wordt een tablet of televisie echter vaak toch ingezet voor de nodige afleiding. Achter een beeldscherm zitten is ook lang niet zo erg als veel ouders denken. Gamen of spellen doen op de televisie of een tablet kan namelijk ook heel leerzaam zijn. Soms is er ook sociale interactie nodig, waardoor je kind zich ontwikkelt op verschillende manieren. Toch wil je ook invloed kunnen uitoefenen op wat je kind ziet en hoe lang ze achter een beeldscherm zitten. Dan kan een speciale kindertablet een goede uitkomst zijn. Wat zijn de voordelen precies en waar moet je op letten bij de aanschaf van een tablet voor kinderen?

Speciale kindertablet

Je kunt er voor kiezen om een standaard tablet aan je kinderen te geven of ze gebruik te laten maken van je eigen tablet. In de praktijk kan dat echter nog wel eens lastig zijn. Kinderen gaan toch net even anders om met apparaten dan volwassenen. Kinderen hebben over het algemeen ontzettend snel door hoe een tablet werkt. Met een ‘normale’ tablet kunnen ze dus snel uit de voeten, maar het is de vraag of dat ook wel verstandig is. Je wilt niet dat ze ineens rare filmpjes krijgen te zien of per ongeluk een gek mailtje sturen naar je baas. Wil je niet dat je kinderen gebruik maken van jouw tablet? Schaf dan een speciale kindertablet aan. Met de beste kindertablet weet je zeker dat hij tegen een stootje kan en bovendien geschikt is voor kinderen. Je kind heeft daarbij ook geen inzicht in jouw gegevens, dus je weet dat ze op een veilige manier gebruik kunnen maken van het internet.

Voordelen van een kindertablet

Een speciale tablet voor kinderen heeft nogal wat voordelen. Het grootste voordeel van een kindertablet is misschien wel dat je als ouders veel inzicht hebt in en bovendien ook invloed hebt op de schermtijd van je kind. Met zo’n speciale tablet kun je namelijk een tijdslimiet instellen. Hoewel een beetje schermtijd geen kwaad kan, wil je toch echt niet dat ze de hele dag met de tablet bezig zijn. Zulke tablets zijn daarnaast vaak standaard voorzien van een goede stootrand of beschermhoes, waardoor hij een val van de tafel of het bed makkelijk kan overleven. Ben je van plan een kindertablet aan te schaffen, check dan altijd wel of er een hoes bijzit. Heel soms moet je die nog apart aanschaffen.

Waar moet je op letten?

Afhankelijk van de leeftijd van je kind kun je op bepaalde zaken letten. Is je kindje nog een peuter, dan wil je niet dat de tablet te zwaar is en makkelijk te bedienen. Je wilt dat de batterij in ieder geval zo lang mogelijk meegaat. Gebruik je de tablet bijvoorbeeld ook onderweg naar en tijdens de vakantie? Dan is het wel zo prettig dat de batterij het zo lang mogelijk volhoudt. Daarnaast zijn de apps belangrijk. Is er voldoende aanbod passend voor jouw kind zodat ze de tablet ook daadwerkelijk kunnen gebruiken zoals hij bedoeld is?