De toekomst van streaming

Streaming is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de wereld van entertainment. Steeds meer Nederlanders weren de traditionele vormen van televisiekijken en kiezen ervoor om hun favoriete series en films via één of andere streamingdienst te bekijken.

Je bent ongetwijfeld bekend met Netflix en Amazon Prime, waarmee je via je computer, televisiescherm en zelfs tablet naar allerlei zaken kan kijken. Ook Twitch is populair, en dit richt zich vooral op videogaming, waar je terecht kan om je favoriete internet-beroemdheid een bepaald game te zien spelen.

Nieuwe streamingdiensten duiken ook regelmatig op en naarmate de technologie meer geavanceerd wordt, begint duidelijk te worden dat streaming dé toekomst is van passief vermaak.

In dit artikel bekijken we enkele trends die zich ongetwijfeld zullen voordoen in deze industrie en hoe dat onze ervaringen met streamen zal beïnvloeden.

1) Gebruik van AI

Artificiële Intelligentie komt in feite gewoon neer op het feit dat streamingdiensten “slimmer” worden en leren van het gedrag van hun gebruikers. Kijk je een paar keer naar een comedyserie? Dan zal het algoritme van de AI van je streamingdienst hierop inspelen en je andere comedyseries aanraden.

Dat is voordelig voor zowel gebruiker als aanbieder, want als gebruiker krijg je een gepersonaliseerd aanbod te zien en kan je nieuwe pareltjes ontdekken om met plezier naar te kijken. En als aanbieder is het natuurlijk ook interessant, want zo blijven mensen langer gebruikmaken van hun diensten.

Artificial Intelligence wordt natuurlijk al jarenlang gebruikt voor vergelijkbare doeleinden, denk bijvoorbeeld aan je recente ervaringen met Google en YouTube. Als je gebruikmaakt van de diensten van deze giganten, is de kans zeer groot dat die je al eens wat aanbevelingen hebben voorgeschoteld. Maar ook meer nichesectoren maken gebruik van AI om de gebruikerservaringen te verhogen, zoals online casino’s die regelmatig gepersonaliseerde beloningen weggeven aan hun spelers in de vorm van free spins of andere promoties.

En natuurlijk is het streamen van entertainment hier ook uitermate geschikt voor, want mensen willen liefst een zo gepersonaliseerd mogelijke ervaring die hen het minst mogelijke moeite kost.

2) Verbetering van de kwaliteit

Het is een feit dat streams nog steeds niet altijd van de beste kwaliteit zijn. Er is natuurlijk veel verbetering merkbaar de laatste jaren, maar als je dat vergelijkt met een HD-film die je op televisie ziet of via een Blu-Ray, is er toch een duidelijk verschil.

Maar de technologie staat niet stil, en jaar na jaar komen streamingdiensten dichter en dichter bij het kunnen aanbieden van dezelfde kwaliteit, waarmee ze één van de laatste voordelen van de traditionele vormen van entertainment teniet doen.

3) Meer focus op mobiel streamen

Dit hangt een beetje samen met het vorige punt, want hoe beter de kwaliteit en hoe stabieler de verbindingen van streams worden, hoe aantrekkelijker het wordt voor mensen om hier gebruik van te maken op hun mobiele telefoon.

Dat laat ze immers toe om, waar ze ook zijn, te kunnen genieten van hun favoriete tijdverdrijf. Op de trein, op de bus, op het werk, op het toilet, maakt niet uit.

4) Meer originele en exclusieve programma’s

In het begin van de opkomst van streamingdiensten waren deze nogal gelimiteerd tot het uitzenden van televisieprogramma’s en films die door de traditionele netwerken waren gemaakt. Maar sinds 2013, toen Netflix op de proppen kwam met House of Cards, richten streamingdiensten zich meer en meer op het produceren van hun eigen exclusieve programma’s.

Denk aan populaire shows zoals Cobra Kai, Stranger Things en The Witcher. Het voordeel van dergelijke shows is dat de producenten hun creativiteit bijna volledig kunnen loslaten, want ze hoeven zich niet te houden aan restricties zoals een specifiek tijdslot, onderbrekingen voor reclame, en zijn uitermate geschikt voor het fenomeen “ bingewatching ”.

Kortom

De toekomst van streaming ziet er zeer rooskleurig uit. Naast de onvermijdelijke vooruitgang en toename in kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid van de gestreamde series en films, kunnen we met redelijke zekerheid zeggen dat streamingdiensten zich steeds meer zullen gaan richten op mobiel streamen en hun eigen originele programma’s produceren.

Zullen traditionele netwerken en uitzendmethodes competitief blijven in een dergelijke wereld? Nu kijkers hebben geproefd van de vrijheid en versatiliteit van streamingdiensten is het moeilijk om te zien hoe we ooit terug kunnen naar een dergelijke verouderd systeem.