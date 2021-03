Een hoesje voor je iPad kiezen – Wat zijn de mogelijkheden?

Een iPad hoesje kiezen is niet altijd even eenvoudig. Je kan wel een ultra goedkoop hoesje vinden, maar waarschijnlijk zal dat niet al te lang meegaan. Aan de andere kant is het ook mogelijk om een erg duur hoesje te kopen van een of ander designermerk. Toch is het maar de vraag of een hoesje voor een tablet zoveel waard is. In dit artikel zal ik je vertellen welke mogelijkheden er zijn binnen de iPad hoesjes. We zullen het hebben over verschillende materialen en diverse nuttige functies.

Budget: siliconen of harde plastic

Er zijn veel soorten iPads . En aangezien jouw iPad 1 van je begeerde bezittingen is, wil je natuurlijk niet dat daar iets mee gebeurd. Wanneer de iPad zou vallen, is de kans groot dat het scherm zal barsten. Dit komt omdat de oppervlakte van het glazen scherm zo groot is. Om jouw iPad te beschermen, kan je er een iPad hoesje omheen doen.

De enige vraag is dan natuurlijk voor welke materialen je kiest als je op zoek bent naar een low-budget hoesje. Er zijn in principe maar twee mogelijkheden: siliconen of harde plastic. Hoewel hoesjes in harde plastic er vaak spectaculairder uitzien, zou ik toch afraden om dat te nemen. Een hoesje van harde plastic zal namelijk heel weinig schokken kunnen absorberen. Trillingen worden nog steeds doorgegeven aan je toestel zelf, met alle gevolgen van dien.

Een siliconen hoesje is hoe dan ook de beste keuze voor een laag budget. De zachte elastische materialen zullen schokken opvangen en trillingen dempen. Daardoor is de kans op beschadiging aan je iPad veel kleiner. Bovendien is ook het assortiment van siliconen hoesjes erg uitgebreid.

Luxueus leder

Heb je een iets hoger budget te besteden? Dan kan je kiezen voor een lederen hoesje. In feite bieden lederen hoesjes dezelfde bescherming als siliconen hoesjes. Dit komt doordat de basis van deze lederen hoesjes ook meestal bestaat uit elastische siliconen materialen. Leder geeft een mooie look aan jouw iPad hoesje en het voelt daarnaast ook nog eens heel prettig aan. Sommige siliconen hoezen zijn een beetje te glad, maar met een lederen hoes heb je erg veel grip.

Een halve computer

Ook kan het leuk zijn om je iPad te kunnen gebruiken als computer. De ene helft, het scherm heb je al. Een computer heeft echter een tweede helft: namelijk het toetsenbord. Gelukkig bestaan er ook al tablet cases die beschikken over een speciaal toetsenbord. Apple heeft zijn eigen keyboard hoes, maar qua prijs valt die wel wat tegen. Gelukkig zijn er ook nog vele andere merken die ook hoesjes met een toetsenbord maken.

Belangrijk om op te letten wanneer je zo’n hoesje koopt, is dat er twee verschillende types zijn. Er zijn hoesjes waarbij je het toetsenbord via bluetooth met je iPad kunt verbinden, maar er zijn ook keyboard covers waarbij je het toetsenbord via een kabeltje aan de iPad moet verbinden. Het grote voordeel van het laatste type iPad hoesje, is dat er heel vaak ook een extra batterij in het hoesje zit verwerkt.