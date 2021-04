Refurbished smartphones doen bij de meeste mensen anno 2021 wel een belletje rinkelen. Dit fenomeen kende de afgelopen jaren een explosieve groei. Niet iedereen weet echter dat er ook refurbished tablets bestaan. Dit is de perfecte oplossing voor iedereen die graag een goede tablet wilt, maar geen hoog budget heeft. We zetten de voordelen van een refurbished tablet op een rij.

Wat is een refurbished tablet precies?

Voordat we dieper op de voordelen ingaan, is het wellicht handig om uit te leggen wat refurbished nu eigenlijk precies is. Een item met het predicaat ‘refurbished’ (gereviseerd) is eerder gebruikt en om uiteenlopende redenen teruggestuurd. Hierna is het grondig gecontroleerd aan de hand van een vaste checklist. Waar nodig, worden onderdelen gerepareerd of vervangen. Nadat het is gecheckt en opgelapt, wordt het verkocht tegen een gereduceerde prijs. We zien het fenomeen veel in de smartphonewereld terug. Maar ook tablets en laptops worden steeds vaker refurbished verkocht. Vooral Apple is dan razend populair en dat is niet voor niets. De apparaten zijn snel, eenvoudig in gebruik en gaan heel lang mee.

Het prijskaartje is een stuk lager dan bij een nieuwe tablet

We beginnen met de voornaamste reden om voor een refurbished iPad te kiezen: het is een stuk liever voor de portemonnee dan een nieuw exemplaar. Hoeveel goedkoper het is, hangt af van voor welk model je gaat. Het kan honderden euro’s schelen en neerkomen op zo’n 40 procent. Een flink verschil dus! Zeker als je voor een ouder model gaat, kun je vaak fors besparen.

De garantie op de tablet biedt extra zekerheid

Er zijn genoeg mensen die een beetje huiverig zijn om voor refurbished te kiezen omdat het om een gebruikt exemplaar gaat. Het is echter zeker niet hetzelfde als tweedehands. In tegenstelling tot bij een tweedehands tablet worden refurbished modellen streng onder de loep genomen. Bovendien wordt de software geüpdatet naar de laatste versie en krijg je er – als het goed is – accessoires bij.

Mocht de tablet na een tijdje onverhoopt toch niet meer goed werken, dan kun je altijd nog terugvallen op de garantie. De meeste aanbieders bieden twee jaar garantie, maar het is aan te raden om dit altijd even van tevoren te checken. Niet alleen hoelang de garantie is, maar ook wat er allemaal onder valt. Dat er garantie op een refurbished iPad zit, is nog een fors verschil met een tweedehands tablet. Als je tablet dan kapot gaat, kun je er vaak weinig mee. Kijk ook altijd even of de aanbieder over het Keurmerk Refurbished beschikt, want dat biedt extra zekerheden ten opzichte van aanbieders die dit niet hebben.

Er is een ruim aanbod

Refurbished heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen. Mensen zijn steeds meer op zoek naar een goede prijs-kwaliteit in plaats van het nieuwste van het nieuwste. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat er veel aanbieders van refurbished tablets zijn en er een ruime keuze is. Wil je bijvoorbeeld een refurbished iPad? Dan kun je onder andere de iPad Air 2 refurbished of de iPad Mini 4 refurbished scoren. Maar ook voor liefhebbers van Android zijn er voldoende refurbished tablets om uit te kiezen. Alleen de allernieuwste modellen op de markt zijn vaak nog niet refurbished beschikbaar. De tablet moet tenslotte eerst gebruikt en opgelapt zijn voordat het de stempel refurbished krijgt.

Je bepaalt zelf hoe duur het wordt

Een ander voordeel van refurbished is dat je tot op zekere hoogte zelf bepaalt hoe duur het wordt. Je kunt namelijk vaak kiezen uit drie categorieën:

Zo goed als nieuw. Tablets in deze categorie zijn nauwelijks van nieuw te onderscheiden en hebben nagenoeg geen gebruikssporen.

Licht gebruikt. Bij deze tablets kun je kleine krasjes zien.

Zichtbaar gebruikt. De goedkoopste prijscategorie, maar er is wel een mogelijkheid dat er zichtbare krasjes en deukjes op zitten.

Heb je weinig budget? Als je voor een ouder model gaat die zichtbaar gebruikt is, kun je een tablet voor een prikkie scoren. Wil je een nieuwer model die er nog als nieuw uitziet en ben je bereid daar iets meer voor te betalen, dan kan dat natuurlijk ook.

Het is duurzaam

Tot slot is kiezen voor een refurbished tablet ook nog goed voor het milieu. Je geeft de tablet een tweede leven en voorkomt dat het weggegooid wordt en op de steeds groter wordende afvalberg belandt. Ook hoeft er een nieuwe tablet minder te worden geproduceerd. De productie van tablets kost veel energie en CO2-uitstoot, dus is het prettig als je bij kunt dragen aan de vermindering daarvan.