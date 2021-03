Wat je moet weten over Netflix op je tablet

Sinds de lancering op Nederlandse bodem in 2013 is Netflix razend populair onder jong en oud. Een tablet leent zich uitstekend voor deze videodienst. Het scherm is groot genoeg om series, films of televisieprogramma’s te kijken, maar je kunt een tablet ook eenvoudig in je tas stoppen en zo altijd en overal kijken. We vertellen je alles wat je moet weten over het kijken van Netflix op je tablet.

Wat kost Netflix?

Een abonnement bij Netflix begint bij €7,99. Hoe hoger het abonnement, hoe hoger de hoeveelheid apparaten waarop je Netflix tegelijkertijd kunt afspelen. Bij het basisabonnement is het niet mogelijk om series en films in HD te kijken. Hoewel er genoeg tablets zijn die HD ondersteunen, zal je door de grootte van het scherm geen gek groot verschil zien. Kijk je Netflix puur alleen op je tablet en niet op een televisie of laptop? Dan kun je best het basisabonnement nemen. Is dat niet het geval, dan is het verstandig om in ieder geval voor het standaardabonnement (€10,99) te gaan. Je kunt dan op twee apparaten tegelijk afspelen. Met premium krijg je zelfs ultra-HD en is het mogelijk om met vier apparaten gelijktijdig Netflix te kijken. Het aanbod is gelukkig wel voor elk abonnement hetzelfde.

Download de titels op je tablets om deze offline te kunnen kijken

Tablets hebben over het algemeen niet bijzonder veel opslaggeheugen. Je kunt er dus doorgaans niet veel bestanden opslaan. Een dienst als Netflix is dan een veel betere keuze, dit kost tenslotte geen ruimte. Je kunt zelfs Netflix kijken als je offline bent, mits je de gewenste series of films vooraf downloadt. Niet alle titels kunnen worden gedownload, maar wel veel. Als het mogelijk is, zie je een downloadpictogram staan.

Je kunt maximaal 100 titels downloaden.

Netflix uit andere landen kijken

Zoek je wel eens zonder succes een serie of film op Netflix? De kans is aanwezig dat Netflix uit de VS het wel heeft. Met behulp van een VPN kun je de geografische beperkingen omzeilen. Na het aanmelden bij een VPN selecteer je een veilige servicelocatie in de Verenigde Staten en log je in met je Netflix-account. Vervolgens kun je genieten van een veel groter aanbod.

Vind leuke series en films

Als je Netflix eenmaal op je tablet hebt geïnstalleerd, is het zaak om leuke series en films te vinden. En met zo’n enorm aanbod, is het soms lastig om te bepalen wat het proberen waard is. Netflix geeft altijd in de eerste plaats suggesties op het homescherm. Staat daar niets interessants bij? Zoek dan per categorie. Je kunt dan filteren op waar je zin in hebt en je ziet ineens een stuk meer opties staan. Daarnaast kun je op vergelijkbare series of films zoeken die je al hebt gezien, door op ‘meer zoals dit’ te klikken.