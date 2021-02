De toekomst van tablets: wat mogen we verwachten?

Nu smartphones steeds groter worden en laptops kleiner lijken te worden, stellen veel mensen zich de vraag welke rol tablets zullen spelen in de toekomst. Zullen mensen tablets blijven kopen of zal dit gadget uit de winkelrekken verdwijnen? Wij vertellen je hieronder meer over wat we in de toekomst mogen verwachten van tablets.

Tot Apple in 2010 de iPad op de markt bracht, kenden tablets eigenlijk niet veel succes. De iPad bleek echter een schot in de roos te zijn, waarna andere producenten hun eigen versie ontwikkelden. Ook nu, meer dan 10 jaar later, is de iPad nog steeds de meest populaire tablet. Apple beschikt namelijk over de grootste marktwaarde, drie keer zo groot dan die van Samsung.

Anno 2021 zijn we de tablet nog niet beu, naar schatting hebben zo’n 10 miljoen Nederlanders een tablet in huis. Het is nu eenmaal een leuk gadget dat heel wat mogelijkheden biedt. Je kunt er films mee kijken, het nieuws lezen, spelletjes spelen, spelen bij een kansspelaanbieder met een casino bonus, en nog veel meer. Maar in principe kun je net dezelfde dingen doen met je smartphone of laptop. Lukt het de tablet om de concurrentie aan te gaan met deze twee razend populaire toestellen?

Tablets lijken steeds meer op laptops

De nieuwste iPad Pro (2020) beschikt over heel wat moderne technologische snufjes. Tegenwoordig kun je er een externe monitor op aansluiten en worden trackpads ondersteund. Dit betekent dat de iPad steeds meer op een laptop begint te lijken. Er wordt verwacht dat de iPad de komende jaren over alsmaar meer nieuwe functies zal beschikken. De tablet zal steeds veelzijdiger worden en in principe kun je het toestel gebruiken als een laptop. De iPad Pro toont ook aan dat Apple heil ziet in Augmented Reality, aangezien dit toestel beschikt over een LiDAR-sensor waarmee je afstand kunt opmeten. Wie weet volgen andere fabrikanten dit voorbeeld?

Ook de Android-tablets worden steeds veelzijdiger. Het heeft lang geduurd voor ze de concurrentie met de iPad konden aangaan, maar de laatste jaren is hier verandering in gekomen. Er werden namelijk verschillende indrukwekkende Android-tablets op de markt gebracht, zoals de Samsung Galaxy Tab S7. Op deze nieuwste tablet van Samsung kun je ook een keyboard aansluiten, net zoals op de iPad Pro. Als je meer wilt weten over de verschillen tussen de nieuwste iPad Pro en de Samsung Galaxy Tab S7, lees dan zeker dit artikel. We kunnen dus concluderen dat de nieuwste tablets de concurrentie willen aangaan met laptops.

De komst van oproltablets

Samsung zou in de toekomst mogelijk ook een tablet die je kunt opvouwen of oprollen op de markt brengen. Het bedrijf is namelijk al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van de flexibele OLED-schermtechnologie. Deze technologie zorgt ervoor dat je smartphones, en in de toekomst ook tablets, kunt opvouwen. Samsung bracht eerder al de Galaxy Z Fold 2 en de Z Flip op de markt. Enkele schetsen van Samsung doen uitschijnen dat het bedrijf momenteel bezig is met het ontwerpen van een “multi-foldable” tablet en een oprolbare tablet. Ook concurrent Lenovo ziet toekomst in een opvouwbare tablet. Zij lanceerden namelijk vorig jaar de ThinkPad X1 Fold.

Er is nog steeds vraag naar tablets



Dankzij deze vernieuwingen blijven tablets relevant en ziet het er niet naar uit dat ze uit de schappen zullen verdwijnen. Er is namelijk nog steeds vraag naar tablets, zelfs al is de tabletmarkt bijlange niet zo groot en populair als de smartphone- of laptopmarkt. Heel wat artiesten en content creators maken namelijk gebruik van tablets zoals de iPad en Galaxy Tab S7. Deze tablets zijn vooral populair bij mobile gaming content creators. De reden hiervoor is dat deze twee toestellen veel betere prestaties leveren dan smartphones. Tablets worden daarnaast door veel mensen gebruikt als een soort van e-reader, waarmee je meer kunt doen dan enkel boeken lezen.

Ook het feit dat we steeds meer online doen en tablets erg veelzijdig zijn, zorgt ervoor dat het toestel nog geen verleden tijd is. Een tablet past namelijk perfect bij onze huidige manier van leven. Het ziet er dus naar uit dat er nog steeds een toekomst is voor het toestel. Wel is de kans groot dat ze in de toekomst steeds meer lijken op laptops, zoals de nieuwste iPad Pro of de Samsung Galaxy Tab S7. Laptopproducenten zullen er dan moeten voor zorgen dat zij de concurrentie kunnen aangaan met deze nieuwe tablets.