Krant lezen op je tablet: de voordelen

Een van de grootste voordelen van een tablet is dat het een multifunctioneel apparaat is. Menig Nederland gebruikt een tablet om online te shoppen, terwijl anderen een tablet hebben om social media kanalen bij te houden en mails te lezen. Wat ook ideaal is met een tablet, is het lezen van de krant. Er zijn diverse kranten waar je tegenwoordig een digitaal abonnement op kunt nemen. Wat de voordelen zijn van de krant lezen op je tablet lees je hier.

Lees de krant wanneer en waar jij dat wilt

Met een digitaal abonnement op een krant bepaal je zelf waar en wanneer je de krant leest. Het grote voordeel van een online krant op je tablet is dat je de krant op offline modus kunt zetten. Dat betekent dat je de krant ook gewoon kunt lezen op een plek waar je geen internetverbinding hebt. Ben je bijvoorbeeld veel onderweg voor werk of neem je je tablet regelmatig mee naar plekken zonder WiFi? Dan kun je alsnog het laatste nieuws van die dag lezen. Zorg er in dat geval wel even voor dat je de krant vooraf gedownload hebt en op offline hebt gezet. Dat kan zowel op een iPad of Android tablet.

Niet afhankelijk van een bezorger

Wat natuurlijk ook mooi is meegenomen, is dat je niet afhankelijk bent van een bezorger of de krant er wel of niet is. Veel mensen vinden het heerlijk om in de ochtend met een kop koffie de dag te beginnen met de krant. Helaas komt het wel eens voor dat de bezorger te laat is of sterker nog: helemaal niet op komt dagen. Dat is balen, want dat betekent dat jij niet op dat moment de krant kunt lezen. Ook ben je niet afhankelijk van eventuele storingen bij de drukker, waardoor de krant later is of zelfs helemaal niet komt. Houd er wel rekening mee dat een storing uiteraard ook online kan gebeuren, maar in verhouding is zo’n storing sneller opgelost.

Digitaal krantenabonnement is goedkoper

Ook fijn: met een digitaal krantenabonnement op je tablet ben je goedkoper uit dan wanneer je een fysiek krantenabonnement hebt. Wist je namelijk dat je al een digitaal abonnement hebt voor minder dan een euro per week? Bij verschillende grote kranten, zoals de Telegraaf en de Volkskrant, betaal je per week en kun je je abonnement opzeggen wanneer je dat wilt. In verhouding kun je op die manier voor een prikkie op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws. Meestal kun je met één abonnement inloggen op meerdere apparaten, waardoor je ook op je smartphone toegang hebt tot een krant. Omdat het zo goed te betalen is, kun je ook nog eens sneller meer digitale abonnementen nemen dan fysieke abonnementen.

Via tablet lezen is fijner dan smartphone

Je moet er echter wel rekening mee houden dat het lezen van longreads en achtergrondverhalen minder lekker leest op een smartphone dan op een tablet. Ook daarom is het lezen van een krant op je tablet een aanrader – het nieuws lezen is op die manier net iets comfortabeler. Natuurlijk kun je die krant ook op je laptop lezen, maar het grote voordeel van een tablet is dan weer dat je zo’n tablet sneller meeneemt en überhaupt pakt. Tablets zijn groter dan smartphones maar veel kleiner dan laptops. Meestal stop je ze met gemak in een handtas of laptoptas om mee te nemen. Kortom: het ideale apparaat.