Preview: Samsung Galaxy S21 Plus

Eind januari verschijnt het nieuwste high-end toestel van Samsung: de Samsung Galaxy S21: een nieuwe krachtpatser van de Zuid Koreaanse fabrikant. Uiteraard is deze mobiele telefoon uitgerust met de meest recente opties en innovaties. Zo vind je de nieuwste communicatietechnologie, namelijk 5G, zodat je ook in de toekomst gebruik kunt maken van het meest hippe en snelste mobiele netwerk. En niet te vergeten, wat je gewend bent, een hoogstaand groot aanraakscherm, een snelle processor, veel opslaggeheugen en (niet te vergeten) goede camera’s.

Naast dit nieuwe mobieltje heeft Samsung nog enkele modellen uitgebracht in de S21-lijn, namelijk de Galaxy S21 (zonder toevoeging), en de Galaxy S21 Ultra. Drie varianten dus, iets wat Samsung wel vaker doet om iedereen een passend mobiel toestel te kunnen bieden. Meer over de verschillen hier tussen vind je verderop in deze preview. Eerst behandelen we uiteraard de Samsung Galaxy S21 Plus.

Deze telefoon is verkrijgbaar (los) voor ruim 900 euro, maar je kunt deze Samsung Galaxy S21 Plus ook kopen in combinatie met een abonnement.

Samsung Galaxy S21 Plus

Eerst het element wat nog altijd het meest belangrijke onderdeel is van een smartphone: het scherm. Deze Galaxy S21 Plus heeft een 6,7 inch Dynamic AMOLED scherm (FHD), wat uiteindelijk een hoge pixeldichtheid van 394 ppi oplevert. Zo scherp dat je individuele pixels bij lange na niet meer met het blote oog kunt onderscheiden.

Onder de motorkap zul je een Exynos 2100 vinden, een supersnelle processor waar je veel apps tegelijk mee kunt draaien, en ook uitstekend zwaardere apps kunt uitvoeren, zoals games. Je hebt de keuze uit een model met 128 GB opslaggeheugen, of eentje met 256GB. De camera’s aanwezig op deze Galaxy S21 Plus zijn bijzonder goed. Aan de achterzijde vind je 3 camera’s, zodat je zowel van dichtbij als van veraf fantastische foto’s zult maken. Je vind er twee 12 megapixelcamera’s, waarvan één ultragroothoekcamera en daarnaast een ‘gewone’ groothoekcamera. De derde is een 64 megapixel telecamera (voor veraf). De voorzijde is voorzien van een goede 10 megapixel camera, uitstekend voor selfies of voor het gebruiken als camera voor videocalls.

De accu is goed voorzien: 4.800 mAh. Dat is niet de grootste accu capaciteit in de markt, maar wel bovengemiddeld. De telefoons kunnen draadloos geladen worden en ook andere apparaten opladen via omgekeerd draadloos laden.

Deze Samsung-telefoon weegt zo’n 200 gram, en is vanaf eind januari 2021 verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet. Oftewel zwart, zilver en paars :-). In de doos zit een set oortjes van Samsung.

Verschillen tussen de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra

Zonder in details uit te wijden: de Galaxy S21 Plus is het middelste model in deze reeks. De ‘gewone’ Galaxy S21 is al een super goed hoogstaand toestel van Samsung. Eigenlijk kan vrijwel elke gebruiker daar al uitermate goed mee uit de voeten. Dit model is iets kleiner van formaat (6,2 inch) maar alle specs zijn bijzonder goed. De Plus-variant, die we in dit artikel bespreken, is wat groter (6,7 inch) en de accuduur is wat langer. Verder zijn de meeste specificaties identiek. Wil je het beste van het beste, kies dan voor de Galaxy S21 Ultra, waarbij je meer werkgeheugen (tot wel 16 GB) en meer opslagcapaciteit (tot wel 512 GB) kunt krijgen. Uiteraard zorgen deze super-specs er voor dat het apparaat iets dikker en daardoor zo’n 20 gram zwaarder is.