Tips voor stabiel internet thuis

Nu we door de coronacrisis flink hebben geproefd van de voordelen van thuiswerken, is de kans groot dat een groot deel van de werknemers ook na corona vanuit huis blijft werken. Met zo’n rooskleurige toekomst van thuiswerken is het hebben van een goede werkplek essentieel. Dat geldt ook voor het hebben van een snel en stabiel internetnetwerk. Met stabiel internet kun je immers beter en sneller contact houden met je collega’s, werkgever of klanten. Hoe je zorgt voor een optimaal thuisnetwerk lees je in dit artikel.

Let op waar je de router plaatst

Als eerst is het belangrijk om goed te kijken waar je de router precies plaatst. Omdat er in een gemiddeld huishouden maar liefst vijf apparaten verbonden zijn met het WiFi-netwerk moet je ervoor zorgen dat de router op een centrale plek staat. Bij de meeste mensen staat de router in de meterkast of ergens verstopt in de gang. Merk je dat je internet niet snel genoeg werkt of regelmatig wegvalt? Plaats de router dan precies in het midden van de plek waar je het meest gebruik maakt van internet. Als dit betekent dat dit midden in de woonkamer is dan is het echt aan te raden om daar een creatieve plek voor te verzinnen. Misschien kun je de router op hoogte plaatsen of kun je het apparaat op een boekenplank plaatsen.

Check de verbinding en de bekabeling

Via je laptop kun je een snelheidstest doen voor je internet. Heb je nog geen draadloze verbinding? Dan kun je je laptop met een netwerkkabel aansluiten op de router. Doe dit bijvoorbeeld met een cat6 kabel om de werkelijke snelheid te meten. Je zult zien dat zo’n cat6 kabel zorgt voor een razendsnelle verbinding. Mocht dit nou niet zo zijn wanneer het draadloos is dan moet je zeker eens kijken of er stoorzenders in de buurt staan. Heb je de mogelijkheid om een cat6 kabel aangesloten te laten op je laptop naar je router? Dan is dat aan te raden, omdat je hiermee optimale snelheid haalt. De rest van de apparaten in huis kun je dan laten verbinden met de draadloze verbinding, zodat er een betere verspreiding is.

Kies voor extra bandbreedte

Is de snelheid van je draadloze netwerk nog niet helemaal naar wens? Kijk dan eens naar de mogelijkheden voor extra bandbreedte. Met een pakket met meer bandbreedte zorg je voor een hogere internetsnelheid. Dit is vooral ideaal voor huishoudens waar veel apparaten aangesloten zijn op het thuisnetwerk. Maak je dus met meer dan vier of vijf apparaten, zoals meerdere tablets of laptops, gebruik van hetzelfde netwerk dan is het het zeker waard om eens te kijken naar het versnellen en zo verbeteren van je internetverbinding. Bij verschillende aanbieders van internet kun je online een postcodecheck doen om zo te kijken welke pakketten er beschikbaar zijn op jouw adres.

Is de verbinding in huis nog steeds niet optimaal? Check dan tot slot wat een extra router kan betekenen. Daarmee krijgen apparaten in kamers waar iets minder bereik is ook gewoon een goede verbinding. Het toevoegen van een WiFi-repeater kan ook zorgen voor een breder bereik van je thuisnetwerk.