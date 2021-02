Online op je tablet: welke opties zijn er?

Een tablet heeft zo z’n voordelen. Zo leent het zich onder andere goed voor het gebruik van spellen, muziek en films. Hoewel je een tablet ook offline kunt gebruiken voor het een en ander, is het toch het handigst als je er ook mee online kunt. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk voor tablets? Een uitleg van de drie mogelijke opties.

Een abonnement

Als je vaak onderweg bent en dan graag je tablet gebruikt, is een abonnement aan te raden. Dit werkt in principe hetzelfde als een mobiel abonnement. Voor een vast bedrag per maand krijg je een bepaald aantal MB’s. Je weet dan zeker dat je je tablet onderweg kunt gebruiken en je hoeft niet tussendoor op te laden. Maar let op: het moet wel in principe wel een special abonnement voor de tablet zijn. Dit doen niet alle providers. Sommige providers bieden echter ook zogenaamde duo-simkaarten aan, die je zowel in je smartphone en tablet kunt stoppen. Dit kan uiteraard ontzettend handig zijn, al moet je er dan wel op letten dat je veel MB’s zal verbruiken. Een hoog abonnement is dan aan te raden: buiten je bundel internetten is vaak duur.

Hoeveel MB’s je nodig hebt bij een internetabonnement voor je tablet, is wellicht lastig in te schatten. Zeker als je dit nog niet eerder hebt gehad. Over het algemeen zou je met 1 GB uit de voeten moeten kunnen, tenzij een hele fanatieke internetter bent.

Een prepaid simkaart

Voor mensen die hun tablet minder vaak buitenshuis gebruiken, biedt een prepaid simkaart uitkomst. Hierbij heb je geen maandelijkse kosten, maar moet je de kaart steeds opladen met een bepaald bedrag. Net als bij de bovenstaande optie moet er wel een simkaartingang in je tablet inzitten. Check dit altijd eerst, want dit hebben niet alle tablets. Van sommige tablets heb je beide versies: zowel een 3G/4G/5G-variant als een exemplaar met enkel wifi. De tablets met simkaartingang zijn een tikje duurder zijn dan die zonder.

Alleen wifi of een mobiele hotspot

Als je je tablet vooral thuis gebruikt, kun je er natuurlijk ook voor kiezen om alleen wifi te gebruiken om online te gaan. Dat scheelt in de kosten. Het is dan wel fijn als je een goed en gunstig internetabonnement voor thuis hebt. Het is meestal voordelig om internet en tv te combineren.

Bovendien kun je je tablet vaak alsnog onderweg gebruiken. Op heel veel plekken heb je tenslotte tegenwoordig wifi. En mocht dat onverhoopt niet het geval zijn als je toch online wilt, dan kun je je smartphone als hotspot gebruiken. Weet je niet hoe je dat doet? Op deze site wordt het uitgebreid uitgelegd. Mocht je meer dan genoeg MB’s bij je telefoonabonnement hebben, dan is het niet zo’n probleem om dit regelmatig te doen.