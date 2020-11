Verschillen tussen nieuwe iPad en Samsung Galaxy Tab A7

Je hebt van die mensen die altijd het nieuwste van het nieuwste moeten hebben, zo ook in het geval van tablets. Ben jij die eeuwige twijfelaar die niet weet of je nou voor een iPad van Apple moet gaan of voor de nieuwste tablet van Samsung? Feit is namelijk dat deze bedrijven grote concurrenten van elkaar zijn. Om je een handje te helpen, hebben we in dit artikel de grootste verschillen tussen de nieuwste iPad en de Samsung Galaxy Tab A7 voor je opgezocht. Op basis daarvan kun je wellicht een goede keuze maken.

Groot verschil: de prijs van beide tablets

Zoals verwacht is de prijs van allebei de tablets totaal verschillend. Waar Apple bekend staat om de forse prijzen is Samsung een stuk beter te betalen. Helemaal wanneer je ook nog eens een Samsung kortingscode kunt gebruiken. Kijken we naar de nieuwste iPad dan zien we dat je daar een vanaf-prijs voor betaalt van € 389. De Galaxy Tab A7 heeft een vanaf-prijs van € 209; een behoorlijk verschil dus als je het ons vraagt. De vraag hierbij is waarom je zoveel meer moet betalen voor de nieuwste ontwikkeling van Apple. Is dat puur de merknaam of zit er meer achter?

Verschil in batterijduur en kracht van accu

Voor zo’n relatief hoge prijs van Apple mag je in ieder geval verwachten dat je er een goede tablet voor terug krijgt met dito batterij. Dat is ook zo: de nieuwste iPad beschikt over een batterij van 8.827mAh die 11 tot 12 uur lang mee kan gaan, voordat je de batterij weer moet opladen. Wat opvallend is, is dat de batterij van de tablet van Samsung een capaciteit heeft van 7.040mAh, maar wel langer gebruikt kan worden. Deze accu gaat maar liefst 13 uur mee op één batterijlading. Dat terwijl je minder hoeft te betalen voor de Galaxy Tab A7.

Kwaliteit van camera’s van beide tablets

De hogere prijs van de iPad heeft ook niets te maken met de kwaliteit van de camera. Beide tablets hebben namelijk een camera van 8 megapixel. Bij de camera’s aan de voorzijde, de front camera, zit een groot verschil. De iPad heeft daar namelijk ‘maar’ een camera met 1,2 megapixel terwijl de Galaxy Tab A7 een frontcamera van 5 megapixel heeft. Dat is een bijzonder groot verschil wanneer je kijkt naar de prijs van beide tablets. Ben je iemand die veel videobelt of selfies maakt, dan is de tablet van Samsung overduidelijk een betere keuze.

iPad beschikt over beter scherm dan Galaxy

Er moet toch wel iets zijn waarom een Apple iPad duurder is dan de tablet van Samsung? Jazeker: het sterke besturingssysteem en de kwaliteit van het beeldscherm. De iPad heeft een 10,2 inch-scherm met een pixeldichtheid van 265 dpi en een resolutie van 2160 op 1620 pixels. De Galaxy beschikt over een scherm met een resolutie van 2000 op 1200 pixels en een pixeldichtheid van 224 dpi. Hierdoor is het beeldscherm van de iPad kwalitatief iets beter en vooral helderder. De kleuren komen beter uit en alles is net wat scherper.