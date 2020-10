De nieuwe veilige smartphone

Nu we steeds meer thuiswerken wordt de veiligheid van onze tablets en telefoons steeds belangrijker. Samsung speelt daar op in met een nieuwe goed beveiligde telefoon: de Samsung Galaxy A51. Het betreft hier een betaalbare telefoon met uitstekende specificaties. Niet tot wel duizend euro neerleggen voor een premium telefoon, maar gewoon betaalbaar en met Android ben je voorzien van een goed werkend intuïtief en veilig ecosysteem met alle apps die je je maar kunt wensen.

Samsung installeert standaard veel apps vooraf op de telefoon. Naast natuurlijk de standaard Google-apps (bijv. Gmail, YouTube en Drive) vind je ook veelgebruikte apps zoals Facebook vooraf geïnstalleerd.

Omdat de smartphone compatibel is met Samsung Knox, is het voor organisaties die met dat platform werken makkelijk om het apparaat op afstand te managen. Knox zorgt bovendien voor verbeterde beveiliging van de smartphone.

De prijskwaliteit verhouding is erg goed. Zo beschik je over uitstekende specificaties zoals een 6,5 inch AMOLED scherm, 4 GB werkgeheugen en maar liefst 128 GB opslag om al je foto’s en video’s te kunnen opslaan. Ook handig voor de zakelijke gebruiker: dual-sim zodat je zowel een zakelijke (nano) simkaart kunt plaatsen als je eigen abonnement kunt gebruiken. De Samsung Exynos 9 Octa (9611) processor, met maar liefst 8 snelle kernen, drijft dit apparaat aan.

De Samsung Galaxy A51 kenmerkt zich door een strak design. Aan de voorkant zien we dunne schermranden en een kleine camera-opening. Het scherm levert een Full-HD+ resolutie af en het betreft een Super AMOLED-display. De vingerafdrukscanner zit ook geïntegreerd in het scherm. Qua grootte is de telefoon vrijwel gelijk aan andere mid range mobieltjes, zoals die van de Huawei P30 Pro. Hij is niet te groot of te klein. Wel groot, maar wel op een prettige manier. Heb je wat kleinere handen, dan is hij misschien al wel wat te groot.

Voor het bellen en sms’en levert Samsung zelf de bel- en de berichten-app op de Galaxy A51. We merken op dat de gesprekskwaliteit van hoge kwaliteit is. Naast 4G heeft de telefoon ook ondersteuning voor 3G en 2G. 5G is op dit toestel nog niet aanwezig, maar dat is ook geen grote ramp. Verder is er NFC aan boord en kun je aan de slag met Bluetooth, WiFi (zowel 2.4GHz en 5GHz), GPS en is er zoals altijd een kompas op deze Samsung telefoon te vinden.

Naast de kwaliteit van de speaker, die bovengemiddeld goed is. De beeldkwaliteit is bovengemiddeld goed met de ondersteuning van de Full-HD + resolutie.

Fijn aan de Samsung Galaxy A51 is dat de smartphone standaard op Android 10 draait. Hierdoor beschik je meteen over alle nieuwe features, zoals een systeembrede donkere modus en opties om je privacy te beschermen. Over Android 10 ligt de vernieuwde OneUI 2.0-skin van Samsung, en die zit fijn in elkaar. De software bevat erg veel opties, maar ze worden overzichtelijk en logisch gepresenteerd.

Een andere grote verbetering van de Samsung Galaxy A51 ten opzichte van zijn voorganger heeft te maken met de camera. Op de achterkant zitten vier camera’s: een primaire camera van 48 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-dieptesensor en iets nieuws: een macro-camera. Laatstgenoemde gebruik je om foto’s van heel dichtbij te maken. Deze zogeheten ‘macro-modus’ kun je in de camera-app zelf activeren, anders werkt hij niet.

Concluderend hebben we te maken met een populaire en goede midrange smartphone van het populaire merk Samsung. Ben je niet op zoek naar de allernieuwste specs maar naar een goed werkende telefoon met goede specs dan ben je met deze Galaxy A51 aan het goede adres.