Samsung Galaxy Fold 400.000 keer verkocht

Samsung doet goede zaken met de Samsung Galaxy Fold, de eerste commercieel verkrijgbaar phablet met een opvouwbaar scherm. Deze zogeheten foldable is afgelopen jaar tussen de 400.000 en 500.000 keer over de toonbank gegaan. Binnenkort komt Samsung hoogst waarschijnlijk met een opvolger op de proppen.

Dat zegt DJ Koh in een interview met het Koreaanse persbureau Yonhap.

Het is niet de eerste keer dat Samsung cijfers naar buiten brengt over het succes van de Samsung Galaxy Fold. In december vertelde een topman dat zijn bedrijf één miljoen exemplaren van de foldable had verkocht in 2019. Al snel bleek dat deze verkoopcijfers niet klopten: de persoon in kwestie verwarde de verwachte verkoopcijfers met de daadwerkelijke verkochte aantallen.

DJ Koh, de CEO van Samsung Telecommunications, verschaft meer duidelijkheid over de kwestie. De hoogste baas binnen het bedrijf zegt dat hij ‘vermoedt’ dat er afgelopen jaar tussen de 400.000 en 500.000 exemplaren van de Galaxy Fold over de toonbank gingen. Het is geen exact aantal, maar een ruwe schatting van Koh. De topman weigerde in te gaan op de spraakverwarring van de topman die claimde dat er een miljoen phablets verkocht waren. Als we de aantallen van Koh overnemen, heeft Samsung tussen de 800 miljoen en één miljard dollar verdiend met de foldable.

Galaxy Fold 2 in aantocht

Vlak voor de officiële lancering in mei 2019 ging het echter goed mis. Samsung had de Galaxy Fold aan diverse reviewers uitgereikt om te vertellen hoe fantastisch de phablet was. Deze kans kregen ze niet, omdat het ene na het andere exemplaar binnen enkele dagen kapot ging. Dat had allemaal met de bouw en het kwetsbare scherm van de phablet te maken. Door kapjes over de scharnier te plaatsen en het beeldscherm uit te rusten met een plastic toplaag tot onder de schermranden, loste Samsung het probleem op.

De Koreaanse fabrikant staat op het punt om een nieuwe foldable te presenteren. Op dinsdag 11 februari vindt in New York City de nieuwste editie van Galaxy Unpacked plaats. Hoewel Samsung in het midden laat welke nieuwe apparaten we dan te zien krijgen, gaan de meeste techredacteuren er blind van uit dat we dan de Samsung Galaxy Fold 2 te zien krijgen. Een andere naam die veelvuldig wordt genoemd in deze context, is de Samsung Galaxy S11/S20.