Kerstdagen uiterst lucratief voor Apple

Apple sluit het jaar 2019 in stijl af. Tussen kerst en oud en nieuw verdiende het Amerikaanse techbedrijf een bedrag van 1,42 miljard dollar met de App Store. Op nieuwjaarsdag verzilverde Apple maar liefst 386 miljoen dollar op één dag.

Dat schrijft Eddy Cue, senior vicepresident van de afdeling Internet, Software and Services bij Apple, in een blog. Daarin blikt de topman terug op afgelopen jaar.

2019 was een topjaar voor Apple, zo schrijft Cue. Zijn bedrijf lanceerde de ene na de andere nieuwe dienst: denk aan Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ en Apples creditcard Apple Card. Het succes van de App Store, Apple Music en iCloud hield aan. Met deze diensten levert Apple haar klanten naar eigen zeggen “de beste diensten en een ongekende toewijding op het vlak van beveiliging en privacy”.

Inkomsten

Volgens de topman bezoeken iedere week één miljard mensen de App Store. Dat komt volgens hem omdat het “de veiligste en levendige marktplaats” voor apps die er bestaat. En dat houdt in dat er behoorlijk wat geld in de App Store omgaat. Sinds de oprichting van de app-marktplaats in 2008 heeft Apple een bedrag van 155 miljard dollar uitbetaald aan ontwikkelaars, waarvan een kwart alleen al in 2019 werd uitgekeerd.

Tussen kerst en oud en nieuw besteedden klanten een slordige 1,42 miljard dollar in de App Store, een stijging van omgerekend 16 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Op nieuwjaarsdag verdiende Apple 386 miljoen dollar, wat een absoluut record is voor het bedrijf. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van het oude recordbedrag op één dag.

Diensten

In de blog gaat Cue in op de mijlpalen van enkele diensten van Apple. Apple Music heeft een bibliotheek van meer dan 60 miljoen nummers en enkele duizenden afspeellijsten die continu worden bijgewerkt. De Beats 1 radiozender heeft tal van unieke shows van topartiesten als Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd en Elton John. De helft van alle luisteraars heeft iOS 13 / iPad OS 13 op zijn of haar smartphone of tablet staan.

Apple TV+ is de eerste streamingdienst ter wereld die in het eerste jaar meerdere Golden Globe en Screen Actors Guild nominaties heeft ontvangen. Dat is te danken aan series die alleen via dit platform zijn te bekijken, zoals The Morning Show, Dickinson, For All Mankind en Servant. Appl TV+ is in meer dan honderd landen te bekijken.

Apple Arcade heeft een catalogus die meer dan honderd nieuwe en exclusieve games telt die op alle platformen van Apple zijn te spelen (iPad, iPhone, iPod touch, Apple TV en Mac). Cue schrijft het succes toe aan games die in de prijzen zijn gevallen, waaronder Sayonara Wild Hearts, Assemble With Care en Mini Motorways. In 2020 brengt Apple iedere maand nieuwe games en uitbreidingspakketten uit.

Wil je meer lezen over de successen en plannen voor Apple News, Apple Podcasts, Apple Card, Apple Pay en iCloud? Lees dan de gehele blog van Eddy Cue.