Vuurrode Samsung Galaxy Chromebook is een feit

Samsung heeft een gloednieuwe convertible uit de doeken gedaan op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas: de Samsung Galaxy Chromebook. Naast zijn opvallend vuurrode behuizing heeft hij tevens een 4K hogeresolutiescherm. Deze Chrome OS tablet verschijnt dit kwartaal en is verkrijgbaar vanaf 999 dollar.

Samsung geniet veel populariteit bij tabletliefhebbers om haar Android-tablets in de Galaxy Tab S-reeks, zoals de Samsung Galaxy Tab S6. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf heeft echter ook een aantal tablets met Chrome OS in haar portfolio, waaronder de Samsung Chromebook Plus (V2). Daar komt een nieuwe bij in de vorm van de Samsung Galaxy Chromebook, het apparaat met een “slank design, next-gen productiviteit en naadloze gebruikservaring”.

Samsung Galaxy Chromebook specificaties

Het eerste dat onmiddellijk opvalt aan de Samsung Galaxy Chromebook, is de vuurrood gekleurde behuizing. Deze is door Samsung omgedoopt tot Fiesta Red. Als je deze teveel in het oog vindt springen, hij is er ook in de kleur Mercury Gray. De convertible is inclusief toetsenbord 9,9 millimeter dik en weegt net iets meer dan een kilo.

Het touchscreen heeft een dwarsdoorsnede van 13,3 inch en telt 3840 bij 2160 pixels (4K). Zoals je van een moderne chromebook mag verwachten kan hij prima uit de voeten met een stylus, die je gratis en voor niets bij de convertible krijgt. De schermranden of bezels zijn slechts 3,9 millimeter dik, waardoor het bijna lijkt alsof het scherm heel de voorzijde beslaat. Verder is het scherm uitgerust met HDR400 voor scherpe contrasten en Ambient EQ, een techniek waardoor je ogen minder vermoeid raken van naar het scherm staren.

https://youtu.be/9f3HuvMEYSs

Samsung heeft productiviteit hoog in het vaandel staan. Om ervoor te zorgen dat je geen rekenkracht tekort komt, krijg je van Sammy een tiende generatie Intel Core i5 processor. Deze wordt bijgestaan door een Intel UHD grafische kaart, tot 16 GB werkgeheugen en een maximale opslagcapaciteit van 1 TB SSD. Tevens is hij voorzien van de nieuwste WiFi-standaard, dual-band WiFi 6 (802.11 ax).

Ondanks de flinterdunne bezels wist Samsung hier nog een 1 megapixelcamera in te plaatsen. De primaire camera vinden we niet aan de achterkant, maar in het toetsenbord. Om deze 8 megapixelcamera te kunnen gebruiken moet je de convertible in de tentmodus plaatsen. Tot slot wordt hij met Chrome OS geleverd.

Beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Chromebook verschijnt in het eerste of tweede kwartaal in de VS vanaf 999 dollar. Voor dat geld krijg je het basismodel met 8 GB RAM en 128 GB aan intern geheugen. Of hij straks ook in ons land verkrijgbaar is, is onduidelijk.