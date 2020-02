Asus Chromebook Flip C436 onthuld

Vanuit Las Vegas presenteert Asus haar nieuwste chromebook: de Asus Chromebook Flip C436. Dit is naar eigen zeggen de dunste en krachtigste convertible tot op heden voor productiviteit en ‘ongekende prestaties’. De Flip C436 ligt ergens in de eerste helft van het jaar in de winkels voor een nog onbekende adviesprijs.

In de eerste week van januari vond in Las Vegas De Consumer Electronics Show (CES) plaats. Dit is het Mekka voor de technologieliefhebber: hier komen namelijk de allernieuwste snufjes op technologisch gebied voorbij. Van slimme, rollende balletjes (Samsung) tot smartphones met camera’s die verdwijnen dankzij een nieuwe techniek (OnePlus), werkelijk alles passeert de beursvloer in Las Vegas.

Ook de tabletliefhebber komt aan zijn trekken. We hebben de meest uiteenlopende tablets en convertibles gezien, zowel met traditionele vormfactor tot innovatieve en inspirerende designs met opvouwbare schermen. De Asus Chromebook Flip C436 behoort tot de eerste categorie, maar dat maakt hem niet minder interessant.

Asus Chromebook Flip C436 specificaties

De Asus Chromebook Flip C436 heeft een 14 inch NanoEdge display met Full HD-resolutie van 1920 bij 1080 pixels. De naam NanoEdge is niet uit de lucht komen vallen: de bezels zijn namelijk slechts 4,9 millimeter dik, waardoor de screen-to-body ratio uitkomt op 85 procent. Het scherm dekt 100 procent van het Adobe sRGB kleurenpalet, waardoor de convertible ideaal is voor zowel werk als ontspanning.

Onder de motorkap vinden we een tiende generatie Intel Core i7-1051U processor met Intel UHD Graphics kaart. Om rekenkracht hoef je dus niet verlegen te zitten. De Chromebook Flip C436 biedt ruimte voor maximaal 16 GB aan werkgeheugen. De opslagcapaciteit bedraagt maximaal 512 GB (SSD). Qua connectiviteit heb je de beschikking over dual-band WiFi 6, Bluetooth 5.0, twee USB-C 3.2 Gen 1 poorten, microSD-kaartlezer en 3.5mm koptelefooningang.

De 42 Wh batterij gaat volgens Asus tot wel 12 uur mee bij gemengd gebruik. Bij de convertible krijg je tevens een toetsenbord en stylus. Het keyboard geeft licht (backlit), heeft een ingebouwde vingerafdruksensor en de letters en cijfers hebben een key travel van 1,2 millimeter. De meegeleverde stylus ondersteunt 4.096 verschillende drukniveaus voor ongekende precisie. Zoals je van een chromebook mag verwachten wordt hij afgeleverd met het besturingssysteem Chrome OS.

Prijs en beschikbaarheid

Volgens het persbericht verschijnt de Asus Chromebook Flip C436 in de loop van het eerste of tweede kwartaal van 2020. Welke adviesprijzen Asus hanteert voor haar convertible is onbekend. We durven ook nog niet hardop te zeggen of en wanneer de Flop C436 naar Nederland komt.