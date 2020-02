Lenovo IdeaPad Duet officieel

Lenovo heeft op de Consumer Electronics Show (CES) een tablet met Chrome OS gepresenteerd: de Lenovo IdeaPad Duet. Naast de convertible krijg je tevens een toetsenbord bij aankoop. Of en wanneer we hem in Nederland mogen verwelkomen is onbekend.

Op de beursvloer van de CES zijn we al verschillende tablets en convertibles tegengekomen. We hebben zelfs een aantal tablets met opvouwbaar beeldscherm gezien, de zogeheten foldables. De Lenovo ThinkPad X1 Fold is daar een voorbeeld van, net als de Acer ConceptD7 Ezel. De ThinkPad X1 Fold is echter niet de enige tablet die Lenovo uit de doeken doet. Het Chinese technologiebedrijf heeft eveneens de Lenovo IdeaPad Duet aan het grote publiek getoond. Het is een relatief goedkope tablet die niet op Googles besturingssysteem Android draait, maar op Chrome OS.

Lenovo IdeaPad Duet specificaties

Lenovo’s convertible heeft een 10,1 inch groot IPS LCD-display met Full HD-resolutie van 1920 bij 1200 pixels. De schermhelderheid kun je naar eigen zeggen opschroeven tot 400 nits, waardoor je hem ook buitenshuis kunt gebruiken. De tablet is 7,35 millimeter dik en weegt 450 gram. Inclusief toetsenbord, die je er gratis en voor niets bij krijgt, is hij 18,2 millimeter dik en heeft hij een gewicht van 920 gram. Achterop heeft de convertible een standaard waarmee je hem in iedere gewenste kijk- en werkhoek kunt plaatsen.

De Lenovo IdeaPad Duet is geen monsterlijk snelle tablet als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab S6, maar de MediaTek Helio P60T staat zijn mannetje. Deze octa-core processor is in staat om kloksnelheden tot 2,0 GHz te halen. Als grafische kaart krijg je een ARM G72 MP3. De chipset en GPU worden bijgestaan door 4 GB werkgeheugen. Standaard krijg je 64 GB of 128 GB aan intern geheugen om apps, updates, mediabestanden en andere data op te slaan. Geheugenuitbreiding is er volgens de specsheet niet bij. Wel heeft hij dual-band WiFi en Bluetooth 4.2 (LE).

Om plaatjes te schieten heeft de IdeaPad Duet een 8 megapixelcamera. Voor een video conference moet je genoegen nemen met een 2 megapixelcamera. Dankzij de USB-C Type 2.0 poort is de 7180 mAh batterij in een vloek en een zucht opgeladen. De accu gaat volgens Lenovo zo’n 10 uur mee als je video’s afspeelt. De convertible heeft geen koptelefoonaansluiting, maar je krijgt van Lenovo een USB-C-naar-3.5-mm adapter cadeau.

Beschikbaarheid

De Lenovo IdeaPad Duet is vanaf mei verkrijgbaar in de VS. Daar gaat hij over de toonbank vanaf 279,99 dollar, omgerekend zo’n 250 euro. Lenovo laat in het midden of en wanneer hij naar Europa komt.

Zoek je een convertible met Chrome OS en iets meer rekenkracht? Dan is de Lenovo IdeaPad Flex 5 misschien iets voor je. Deze is uitgerust met onder andere een tiende generatie Intel Core i5 processor, tot 128 GB SSD-geheugen en maximaal 8 GB werkgeheugen. Hij heeft een 13 inch groot Full HD IPS LCD-display en wordt met toetsenbord en stylus geleverd. Deze ligt in juni in de winkels in de VS. De adviesprijs begint bij 359 dollar (circa 320 euro).