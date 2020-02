Samsung Galaxy Tab S6 5G verschijnt eerste kwartaal

Het hoge woord is eruit: Samsung bevestigt dat de Samsung Galaxy Tab S6 5G eraan komt. Via een persbericht laat de Koreaanse techgigant weten dat de high-end tablet met 5G-connectiviteit in ‘het eerste kwartaal van 2020’ beschikbaar is in Zuid-Korea. Wanneer andere landen en regio’s aan de beurt zijn is niet duidelijk.

5G is de vijfde generatie van razendsnel internet. In vergelijking met de huidige standaard, 4G, is de nieuwe verbinding in theorie tot wel honderd sneller en nog stabieler. Dat biedt ontzettend veel mogelijkheden, onder meer voor Internet of Things (IoT) toepassingen. Uiteraard ook voor productiviteit op tablets en smartphones.

6,7 miljoen

Als er één bedrijf is dat voorop loopt met 5G, dan is het wel Samsung. De fabrikant heeft afgelopen jaar 6,7 miljoen Galaxy-smartphones met 5G wereldwijd verscheept. Dan hebben we het over producten als de Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Note 10 (Plus) 5G, Samsung Galaxy A90 5G en Samsung Galaxy Fold 5G.

TM Roh, hoofd van de Research and Development afdeling van de IT & Mobile Communications divisie bij Samsung, zegt het volgende in het persbericht:

“2020 wordt voor Samsung het jaar van Galaxy 5G en staan te juichen om 5G naar nog meer apparaten in andere categorieën te brengen. We willen mensen een mobiele ervaring brengen die zij nooit voor mogelijk hadden gehouden.”

Samsung Galaxy Tab S6 5G komt eraan

Dat Samsung aan een 5G-uitvoering van de Galaxy Tab S6 werkte, was geen geheim. Aanwijzingen daarvoor zagen we reeds in de databases van de WiFi Alliance, Bluetooth SIG en Radio Research Agency (RRA). Nu horen we uit eerste hand dat de lancering niet lang meer op zich laat wachten. Samsung belooft namelijk dat ’s werelds eerste 5G-tablet in ‘het eerste kwartaal van 2020’ in thuisland Zuid-Korea verkrijgbaar is. Welk prijskaartje eraan hangt laat Samsung in het midden.

Voorlopig hoeven we de Galaxy Tab S6 5G niet in ons land te verwachten. Allereerst moet de overheid een veiling uitschrijven voor de 5G-frequenties. Volgens de huidige planning worden de zogenoemde 700, 1400 en 2100 MHz frequentiebanden begin 2020 geveild. Eind 2021/begin 2022 volgt de veiling van de 3,5 GHz band.