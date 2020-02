Dit zijn de nieuwste distributiecijfers van Android

Het is al weer een tijdje geleden dat we verdelingscijfers hebben gezien van Googles besturingssysteem Android. Dankzij een vrij onorthodoxe bron weten dat Android 10, de nieuwste Android-versie, op slechts 2 procent van alle Android-smartphones en -tablets is te vinden. Meer weten? Lees dan snel verder.

Als je wilt weten welk marktaandeel iedere Android-versie heeft, dan ga je naar het Android Developer Dashboard. Inderdaad, maar de meest recente cijfers dateren van vorig jaar mei. Sindsdien hebben we geen nieuwe distributiecijfers gezien van Google. Wat precies de oorzaak is van het uitblijven van nieuwe cijfers, is onduidelijk. Via het paneel laat de zoekreus weten dat het werkt aan een nieuwe methode om deze statistieken te vertonen.

Pornhub

Om toch aan enigszins recente cijfers te komen over de verdeling van de Android-versies, zijn we aangewezen op andere bronnen. Android Police heeft deze gevonden in de vorm van Pornhub. Pornhub is een van de grootste pornowebsite ter wereld en staat in de Alexa Rankings top 50 van meest bezochte websites. De sekssite geeft in haar jaaroverzicht meer duidelijkheid over de distributiecijfers.

Om te beginnen blijkt uit de cijfers dat ruim driekwart van de kijkers (76,6 procent) Pornhub bezoekt via hun smartphone. Slechts 7,1 procent van alle kijkers surft naar de site met hun tablet, een daling van 17 procent ten opzichte van 2018. Hier in Nederland ligt dat aandeel op respectievelijk 72 procent en 20 procent.

Kijken we naar het besturingssysteem, dan neemt iOS 52,8 procent voor haar rekening (+ 19 procent) en Android 46,6 procent (- 14 procent). Kijken we naar de afzonderlijke versies van het besturingssysteem, dan zien we dat Android Pie met 48 procent het grootste aandeel heeft. De op-één-na populairste Android-versie om Pornhub mee te bezoeken, is Android Oreo: bijna een kwart (23 procent) heeft deze iteratie op zijn of haar tablet of smartphone staan. Daaronder vinden we Android Nougat (12 procent), Marshmallow (8 procent) en Lollipop (5 procent).

Hoe zit het met Android 10, de nieuwste versie van Googles besturingssysteem? Ook deze vinden we terug in de statistieken van Pornhub, zij het onder de noemer Android Q. Volgens het jaaroverzicht van het seksportaal gebruikt 2 procent van de bezoekers een apparaat met deze Android-versie. Bij iOS draait 95 procent van de iPads en iPhones op iOS 13 of iOS 12.