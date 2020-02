Dit is de Acer ConceptD7 Ezel

Vanaf de beursvloer van de Consumer Electronics Show (CES) heeft Acer een opmerkelijke convertible gelanceerd: de Acer ConceptD7 Ezel. Dankzij een speciale scharnier is hij in vijf verschillende standen te plaatsen, om je artistieke creativiteit de vrije loop te geven. De ConceptD 7 Ezel is vanaf april beschikbaar in de Benelux vanaf 2.500 euro.

Sinds de aanvang van de CES hebben we allerlei opmerkelijke tablets en convertibles voorbij zien komen. Lenovo introduceerde de ThinkPad X1 Fold, Acer kwam met twee tablets met opvouwbare schermen, gaf de Spin 3 en Spin 5 een upgrade en toonde een concepthandheld onder de noemer Concept UFO. De Amerikaanse techreus heeft echter nog meer voor ons in petto. In Las Vegas toonde de fabrikant een gloednieuwe convertible: de Acer ConceptD 7 Ezel.

Dit moet je weten over de Acer ConceptD 7 Ezel

De Acer ConceptD 7 Ezel is de opvolger van de vorig jaar gepresenteerde ConceptD 9. Het grootste verschil zit hem in het beeldscherm: in plaats van een 17,3 inch groot scherm heeft het nieuwste model een 15,6 inch display. De 4K-resolutie van 3840 bij 2160 pixels is nog altijd van de partij. De maximale schermhelderheid bedraagt 400 nits (cd/m2). Het scherm is dusdanig gekalibreerd dat het 100 procent van de Adobe RGB-kleurruimte weergeeft, met een standaard delta E-afwijking van minder dan 2. Oftewel, een realistische en natuurgetrouwe kleurweergave. Tot slot is het beeldscherm uitgerust met Corning Gorilla Glass 6 en krijg je bij aankoop een Wacom EMR stylus.

Onder de kap schuilt een tiende generatie Intel Core H-processor, een chipset die binnenkort officieel wordt aangekondigd. Verder vinden we hier een GeForce RTX GPU. De ConceptD 7 Ezel biedt ruimte voor maximaal 32 GB aan DDR4-werkgeheugen. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 2 TB (SSD). Tevens is hij voorzien van twee Thunderbolt 3 poorten, microSD-kaartlezer, DisplayPort, HDMI-aansluiting en Windows Hello.

De ‘Ezel’ in de naam verwijst naar de scharnier van de convertible. Deze is in vijf verschillende standen te plaatsen zodat je in iedere gewenste hoek kunt tekenen. Komt de scharnier je bekend voor? Dat kan kloppen: Acer gebruikt deze sinds 2013, toen het de Acer Aspire R7 lanceerde.

Naast de ConceptD 7 Ezel toonde Acer tevens een opgevoerde variant van de convertible: de Acer ConceptD 7 Pro. Deze is voorzien van een Intel Xeon processor en NVIDIA Quadro GPU.

Beschikbaarheid en prijs

De Acer ConceptD 7 Ezel is vanaf april verkrijgbaar in de Benelux. Hij gaat over de toonbank vanaf 2.499 euro. Voor de ConceptD 7 Pro moet je minimaal 2.999 euro neerleggen.