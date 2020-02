Dell introduceert Switch-concurrent Concept UFO

Op de Consumer Electronics Show (CES) heeft Dell een handheld getoond die verdacht veel lijkt op de Nintendo Switch: Concept UFO. Voorlopig heeft het Amerikaanse techbedrijf geen plannen om het apparaat uit te brengen. Desondanks vindt Dell het niet erg om het een en ander met ons te delen.

Iedere keer als we het over de Nintendo Switch hebben, benadrukken we hoe ongelooflijk populair deze wel niet is. Sinds de lancering heeft Nintendo al bijna 42 miljoen exemplaren van de gameconsole en handheld verkocht. En nog veel meer games.

Dat is Dell gegarandeerd niet ontgaan. Om die reden heeft het haar eigen Switch-kloon ontworpen. Vanuit Las Vegas toonde de fabrikant Concept UFO. Niet te verwarren met Concept Duet en Concept Ori, twee opvouwbare tablets die eveneens op deze beursvloer hun opwachting maakten.

Alles over Concept UFO

Net als de Nintendo Switch is Concept UFO een handheld om mee te gamen. Hij is uitgerust met een 8 inch groot scherm met een resolutie van 1900 bij 1200 pixels. Links en rechts van het scherm vinden we controllers, die je net als de Joy Con controllers van de Switch kunt vastmaken en loskoppelen.

Aan de achterkant van het scherm vinden we een ingebouwde kickstand. Daarmee zet je het scherm in de gewenste kijkhoek zodat je zonder het apparaat vast te houden kunt gamen. Concept UFO is tevens aan een extern display te koppelen. Om te gamen kun je de controllers gebruiken, een toetsenbord en muis worden eveneens ondersteund. Dat komt omdat de handheld op Windows 10 draait.

Wat er zich onder de motorkap begeeft is een raadsel. In het persbericht noemt Dell enkel de tiende generatie Intel Core processor. Concept UFO is tevens voorzien van twee USB-C poorten, WiFi, Bluetooth en Thunderbolt voor “high-performance gaming, netwerken en connectiviteit”.

Beschikbaarheid

Vooralsnog is Concept UFO -de naam geeft het eigenlijk al aan- een concept. Of Dell daadwerkelijk plannen heeft om het apparaat uit te brengen, is onduidelijk. Gezien de vele overeenkomsten met de Nintendo Switch denken wij dat de kans groot is dat het Japanse gamebedrijf juridische stappen onderneemt als Dell het apparaat daadwerkelijk op de markt brengt.