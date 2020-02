Dell toont opvouwbare tablets op CES

Lenovo is met haar ThinkPad X1 Fold niet de enige die een opvouwbare tablet onthult op de Consumer Electronics Show (CES). Dell komt met maar liefst twee zogeheten foldables op de proppen. Ze gaan door het leven als Concept Duet en Concept Ori.

Opvouwbare smartphones zijn weliswaar nog schaars, maar daar zou op korte termijn best wel eens verandering in kunnen komen. Niet alleen mobiele telefoons, maar ook tablets krijgen in de nabije toekomst een scherm dat je naar binnen en buiten kunt klappen. Het eerste voorbeeld daarvan zagen we in Las Vegas op de beursvloer van de CES: daar vertoonde Lenovo de kunsten van de Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Lenovo heeft weliswaar de primeur met haar opvouwbare tablet, de concurrentie zit echter niet stil. Dell presenteerde op de Amerikaanse techbeurs twee opvouwbare tablets: Concept Duet en Concept Ori.

Dit moet je weten over Concept Duet en Concept Ori

Concept Duet is een tablet die uit twee afzonderlijke 13,4 inch grote Full HD-schermen bestaat. Met behulp van een scharnier klap je de schermen naar binnen en naar buiten. Dat is een wezenlijk andere benadering dan Lenovo hanteert, waar het apparaat uit één groot scherm bestaat. Concept Duet heeft qua uiterlijk meer weg van de Surface Neo.

Volgens Dell lijkt Concept Duet op een compacte notebook, maar is naar eigen zeggen een stuk veelzijdiger. Zo kan het apparaat uit de voeten met een stylus. Het tweede scherm biedt volgens het Amerikaanse technologiebedrijf allerlei mogelijkheden voor “intuïtieve interacties”. Wat de fabrikant daar precies mee bedoelt laat ze jammer genoeg in het midden. Voor dit moment moeten we volstaan met termen als “efficiënter multitasken” en “productiviteitsvoordelen”.

In tegenstelling tot Concept Duet bestaat Concept Ori wel uit één groot beeldscherm. In beginsel is het een klein en compact apparaat. Als je het OLED-scherm openvouwt krijg je een 13 inch groot display. Dell claimt dat het dezelfde voordelen biedt als Concept Duet, maar dan zonder ‘naad’. Ideaal voor als je lange berichten leest of schrijft, of naar een film of serie kijkt.

Details over de specificaties ontbreken. Dat is ook niet zo vreemd aangezien het om conceptproducten gaat. Dell kan daarom niet zeggen of en wanneer beide apparaten op de markt verschijnen.