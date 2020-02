‘Onthulling Samsung Galaxy Fold 2 op 11 februari’

De Consumer Electronics Show (CES) ligt achter ons, het Mobile World Congress (MWC) is in aantocht. Tussen beide evenementen grijpt Samsung haar kans om ons haar nieuwste foldable te tonen: de Samsung Galaxy Fold 2. De tweede generatie van deze opvouwbare phablet wordt hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 11 februari uit de doeken gedaan.

Samsung was weliswaar niet de eerste die een foldable op de markt bracht. Die eer gaat naar Royole met de Royole FlexPai. De Koreanen waren wel de eerste die een opvouwbaar apparaat lanceerden die commercieel verkrijgbaar was. Dan hebben we het natuurlijk over de Samsung Galaxy Fold.

Zoals je misschien weet zou deze foldable eigenlijk in mei 2019 naar ons land komen. Dat feestje ging echter niet door: het toestel kampte met teveel problemen. Om de lancering te vieren stuurde Samsung de Fold op naar diverse YouTubers met grote aanhang/volgers. Bij vrijwel alle reviewers ging hun reviewexemplaar na één of twee dagen kapot. Samsung ging opnieuw naar de tekentafel en kwam met een aantal verbeteringen. De fabrikant bevestigde diverse malen dat hij ook in ons land in de verkoop ging. Volgens de laatste belofte is hij vanaf eind januari te reserveren.

Galaxy Fold 2 komt eraan

Eind vorig jaar kregen we lucht dat Samsung wellicht aan een nieuwe Galaxy Fold werkte. Aanleiding hiervan was dat er diverse patenten in de database van de United States Patent and Trademark Office gespot waren. Meer concreet bewijs is er nog altijd niet.

Dat wil niet zeggen dat het verhaal uit de lucht is komen vallen. Velen zijn ervan overtuigd dat Samsung wel degelijk aan een Galaxy Fold 2 werkt. Ze zeggen zelfs te weten wanneer de Koreanen de phablet aan het grote publiek presenteren: op dinsdag 11 februari. Samsung heeft bevestigd dat dan Galaxy Unpacked 2020 plaatsvindt.

https://twitter.com/MKBHD/status/1213672945064841218

Details over de Samsung Galaxy Fold 2 zijn schaars. Naar verluidt komt Samsung met een totaal nieuw design op de proppen, waarvan het ontwerp gelijkenissen vertoont met de Motorola RAZR die in november werd onthuld. De Nederlandse designer Jermaine Smit, op internet ook wel bekend als Concept Creator, heeft in aanloop naar het evenement een conceptvideo gemaakt hoe hij denkt dat de Galaxy Fold 2 er mogelijk uit komt te zien.

https://youtu.be/uhT_EHaDk58

Kijken jullie al uit naar de Samsung Galaxy Fold 2? Zijn er lezers die overwegen om deze phablet aan te schaffen als hij hier in de winkels ligt?