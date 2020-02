‘Nintendo lanceert Switch Pro in 2020’

Nintendo heeft grootse plannen voor haar console. Naast de reguliere de Lite-versie van de Nintendo Switch, kunnen we dit jaar nog een derde variant van de console en handheld in één verwachten: de Nintendo Switch Pro. Wanneer hij in winkels ligt en wat hij gaat kosten is nog een mysterie.

De Nintendo Switch is een schot in de roos, daarover is vrijwel iedereen het eens. In het derde kwartaal van 2019 verkocht het Japanse gamebedrijf 4,8 miljoen exemplaren van de Switch. Tot en met september vorig jaar gingen er in totaal al 41,67 miljoen Switch-consoles over de toonbank.

‘Nintendo Switch Pro in aantocht’

Om het momentum gaande te houden en verkoopcijfers te stimuleren, lanceerde Nintendo vorig jaar twee nieuwe varianten van de Switch: een Nintendo Switch met verbeterde accuduur en de Nintendo Switch Lite. De eerste variant heeft dezelfde specificaties en mogelijkheden als de originele Switch, met als enige verschil dat de batterijduur verbeterd is (tot maximaal 9 uur). De Lite-variant is wezenlijk anders dan zijn voorloper: zo heeft hij geen verwisselbare Joy Con controllers, is hij niet aan te sluiten op de tv, is het beeldscherm kleiner en ontbreken de HD Rumble-functie en infraroodcamera. Niet voor niets is hij dan ook goedkoper dan het origineel.

Afgelopen jaar ging er een gerucht de ronde dat Nintendo een Nintendo Switch Pro zou uitbrengen. Gerenommeerde kranten als The Wallstreet Journal rapporteerden hierover, waarbij de krant zich baseerde op anonieme bronnen. Deze Pro-variant hebben we echter nooit voorbij zien komen.

Dat wil echter niet zeggen dat journalisten er destijds naast zaten. Velen zijn er nog steeds heilig van overtuigd dat de Nintendo Switch Pro er gaat komen. Eén van hen is Serkan Toto van Kantan Games. Hij voorspelde afgelopen jaar de komst van de Nintendo Switch Lite, welke inderdaad zijn opwachting maakte. Tevens dacht hij dat in 2019 de Nintendo Switch Pro zou verschijnen. Hij erkent dat zijn voorspelling onjuist was, maar is er van overtuigd dat de Switch Pro dit jaar wel zijn debuut maakt, zo vertelt hij tegenover Gamesindustry.biz.

“Ik twijfel er geen moment over dat Nintendo een ‘Switch Pro’ lanceert in 2020. Ik schat dat hij 399 dollar gaat kosten. Ik verwacht 4K-ondersteuning, grotere cartridges en opgevoerde componenten. Verder denk ik dat het apparaat na de zomervakantie in de winkels ligt, om de komst van de PS5 en next-gen Xbox voor te zijn.”

Verder verwacht Toto dat we komend jaar meer spellen van Microsoft op de Nintendo Switch kunnen spelen, dat Nintendo N64-spellen toevoegt aan Switch Online en dat Nintendo meer games voor de smartphone gaat lanceren, waaronder een Zelda game.

Wat vinden jullie van de voorspellingen van Toto?