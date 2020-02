Nieuwe renders iPad Pro duiken op

Benieuwd naar de kunsten en het design van de aanstaande iPad Pro? Dan heeft TabletGuide goed nieuws voor je. Er zijn een groot aantal nieuwe conceptfoto’s van de high-end tablet opgedoken, evenals een video waarin de renders worden getoond.

Al enkele maanden wordt er volop gespeculeerd over de nieuwe iPad Pro. Eén van de geruchten suggereert dat Apple in de loop van het eerste kwartaal de tablet introduceert. De laatste berichten die ons bereiken suggereren dat we de iPad Pro in maart met onze eigen ogen kunnen aanschouwen.

Nieuwe renders

Wat we van de iPad Pro mogen verwachten ten aanzien van het design, is een onderwerp waar al veel over gezegd en geschreven is. Meest opvallende en noemenswaardige aspect is het camerasysteem. Net als de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max krijgt de iPad Pro 2020 naar verluidt drie camera’s aan de achterzijde. Het gaat om een groothoek-, ultragroothoek- en telelenscamera. Tevens beschikken de camera’s over dezelfde technologie als de smartphones, waaronder optische beeldstabilisatie, Smart HDR, Portretbelichting en True Tone Flash.

Nieuwe renders laten zien dat dit beeld accuraat is. @OnLeaks en iGeeksBlog hebben de conceptfoto’s en een video online gezet waarin de aanstaande iPad Pro vanuit alle gaten en hoeken te bewonderen is. Daarop is het triple camerasysteem goed te zien. Volgens de leakers is de tablet slechts 5,9 millimeter dik, 7,8 millimeter als je de camera’s meetelt.

Tevens vermoeden @OnLeaks en iGeekBlog dat de iPad Pro 2020 een A13X chip onder de klep hebben. Naar verluidt kunnen we de tablet in twee verschillende formaten verwachten: 11 inch en 12,9 inch. Ze bevestigen een gerucht dat we eerder hoorden, namelijk dat de tablet een mini-LED-display krijgt. Tot sloten weten ze dat de iPad Pro naast spacegrijs een nieuwe kleur krijgt: middernachtgroen. Dat zou ons niet verbazen aangezien de nieuwste iPhones afgelopen jaar in deze kleuren verschenen.

https://youtu.be/yKeksmOzEpo