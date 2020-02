Dit is de Lenovo ThinkPad X1 Fold met opvouwbaar OLED-display

De Lenovo Smart Tab M10 is niet de enige tablet die Lenovo op de Consumer Electronics Show (CES) heeft gepresenteerd. Het Chinese technologiebedrijf toonde op de beursvloer tevens de Lenovo ThinkPad X1 Fold, een tablet met een opvouwbaar OLED-scherm. De eerste exemplaren verschijnen halverwege dit jaar, maar goedkoop zijn ze niet.

De foldable is een trend die eind 2018 zijn opwachting maakte in de smartphonewereld. De Royole FlexPai was de eerste mobiele telefoon met een opvouwbaar scherm. Vervolgens lanceerde Samsung de Galaxy Fold. Ook Huawei heeft zijn eigen foldable, namelijk de Huawei Mate X. Deze laatste is vooralsnog enkel verkrijgbaar in China.

Het opvouwbare scherm heeft nu ook zijn weg gevonden naar de tabletindustrie. Lenovo bijt de spits af met de Lenovo ThinkPad X1 Fold. Het techconglomeraat noemt het apparaat ’s werelds eerste ‘opvouwbare pc’. Gezien zijn vormgeving en functionaliteit is het een uit de kluiten gegroeide tablet.

Dit moet je weten over de Lenovo ThinkPad X1 Fold

Als je de Lenovo ThinkPad X1 Fold uitschuift, heeft hij een 13,3 inch groot scherm. Om ervoor te zorgen dat het scherm kan buigen zonder te barsten, is hij uitgerust met een OLED-display. Het beeldscherm telt 2048 bij 1536 pixels, heeft een maximale schermhelderheid van 300 nits (cd/m2) en een 4:3 beeldverhouding. Het besturingssysteem Windows 10X is naar eigen zeggen geoptimaliseerd voor apparaten met twee schermen.

De ThinkPad X1 Fold is te gebruiken in combinatie met de Bluetooth Mini Fold Keyboard. Deze bluetooth-toetsenbord is flinterdun en samen met de tablet dicht te klappen en mee te nemen, alsof het één apparaat is. Dankzij de ingebouwde magneten blijft de tablet dicht en wordt het toetsenbord draadloos opgeladen. Als je liever het gehele scherm gebruikt, dan is de bijgeleverde Active Pen wellicht iets voor jou. Deze is te gebruiken om (aan)tekeningen te maken, maar ook om documenten digitaal te ondertekenen.

De tablet wordt aangestuurd door een Intel Core processor met Intel Hybrid Technology. Details over de chipset geeft Lenovo niet, maar volgens Tweakers.net gaat het om de nieuwe Intel Lakefield processor. Deze is opgebouwd uit vier zuinige Atom Tremont cores en één krachtige Sunny Cove core.

Beschikbaarheid

Volgens het persbericht ligt de Lenovo ThinkPad X1 Fold vanaf de tweede helft van 2020 in de winkels. Of dat ook voor Europa geldt is niet duidelijk. Wat we wel weten is dat je behoorlijk diep in de buidel moet tasten voor de opvouwbare tablet: de adviesprijs begint bij 2.499 dollar. Begin dus maar vast met sparen.