Acer Spin 3 en Spin 5 krijgen upgrade

Acer heeft twee van haar convertibles van een upgrade voorzien. We hebben het over de Acer Spin 3 en de Acer Spin 5. De eerste is vanaf februari verkrijgbaar in Europa vanaf 649 euro, de tweede wordt in maart verwacht en gaat over de toonbank vanaf 999 euro.

De Spin-serie is onder tabletliefhebbers een bekende en geliefde reeks. Een kenmerkend element is dat de tablets uitgerust zijn met een speciale scharnier, waardoor je het toetsenbord en beeldscherm 360 graden ten opzichte van elkaar kunt roteren. Hierdoor is de convertible in vier verschillende modi te gebruiken: tablet, notebook, display of tent. De Spin-tablets zijn door deze scharnier flexibel en veelzijdig in het dagelijkse gebruik. Of je nou de Spin 3 of Spin 5 neemt, beide zijn voorzien van een aluminium behuizing en 2K- of Full HD-display. Tevens krijg je bij beide tablets een Acer Active Stylus met 4.096 drukgevoelige niveaus.

Acer Spin 5 specificaties

Laten we beginnen met het topmodel, de Acer Spin 5. Deze heeft een 13,5 inch groot touchscreen. Dankzij de flinterdunne bezels heeft de tablet een screen-to-body ratio van 80 procent. Door de 3:2 beeldverhouding beschik je over 18 procent extra verticale ruimte in vergelijking met een 16:9 scherm. Scrollen door webpagina’s, een document lezen, een e-mail schrijven, een video bekijken: het kan allemaal met de Spin 5.

Verder is de Spin 5 voorzien van een ingebouwde vingerafdrukscanner en Windows Hello integratie. Hiermee beveilig je de tablet in een handomdraai en weet je zeker dat je bestanden alleen toegankelijk zijn voor jou. De Spin 5 is voorzien van twee USB-C poorten die Thunderbolt 3 ondersteunen, wat inhoudt dat je zonder gedoe een extra monitor aansluit of razendsnel 4K video’s deelt met andere apparaten. Tevens heeft de convertible twee USB 3.2 poorten, een HDMI-ingang en microSD-kaartlezer.

Acer Spin 3 specificaties

Met zijn 14 inch grote scherm is de Acer Spin 3 een fractie groter dan zijn broer. Hij heeft een traditioneel 16:9 beeldverhouding, waardoor de screen-to-body ratio uitkomt op 78 procent. De tablet is inclusief toetsenbord 16,9 millimeter dik en weegt anderhalve kilo. Hij past dus in vrijwel iedere tas en je neemt hem eenvoudig overal mee naartoe.

Dankzij de tiende generatie Intel Core i7 processor haal je het maximale uit de tablet. Dankzij deze chipset zijn de Spin 3 en Spin 5 niet alleen uiterst krachtig, maar hebben ze volgens Acer ook een langere batterijduur. Voor de Spin 3 naar verluidt tot wel 12 uur, de Spin 5 gaat tot wel 15 uur mee op een batterijlading bij gemixt gebruikt. Net als de Spin 5 beschikt de Spin 3 over twee USB-C poorten met Thunderbolt 3 ondersteuning, twee USB 3.2 poorten, een HDMI-aansluiting en microSD-kaartlezer. Tot slot ondersteunen beide convertibles WiFi 6, wat tot wel drie keer zo snel is als 802.11 ac.

Prijs

De Acer Spin 3 ligt vanaf februari in de winkels vanaf 649. Een maand later is de Acer Spin 5 verkrijgbaar. Hier hangt een prijskaartje aan van minimaal 999 euro.