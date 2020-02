Lenovo Smart Tab M10 officieel: dit moet je weten

Begin januari vond voor de 54e keer de Consumer Electronics Show (CES) plaats in het Las Vegas Convention Center. Lenovo was hier van de partij om haar nieuwste tablet uit de doeken te doen: de Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2nd Gen). Een Nederlandse release- en introductiedatum zijn niet bekend gemaakt.

Lenovo Smart Tab M10 specificaties

De Lenovo Smart Tab M10 is de tweede generatie van deze Android-tablet. Hij heeft een 10,3 inch groot IPS LCD-display met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels, oftewel Full HD. Zowel aan de voor- als de achterkant is de Smart Tab M10 uitgerust met een camera. Voorop vinden we een 8 megapixelcamera, de camera aan de achterzijde heeft een resolutie van 5 megapixels.

Qua prestaties stelt de Lenovo Smart Tab M10 niet teleur. Althans, op papier. Onder de motorkap schuilt een Helio P22T van MediaTek. Deze octa-core processor bestaat uit vier krachtige A53 cores die pieksnelheden tot 2,3 GHz weten te halen. Hij wordt bijgestaan door vier energiezuinige A53 kernen die een snelheid van 1,8 GHz weten neer te zetten. Afhankelijk van de uitvoering die je neemt krijg je 2 GB of 4 GB werkgeheugen, in combinatie met 32 GB, 64 GB of 128 GB aan intern geheugen. De tablet biedt ruimte voor een microSD-kaart, waardoor je op ieder moment de opslagcapaciteit kunt uitbreiden.

De Smart Tab M10 is tevens uitgerust met dual-band WiFi, Bluetooth 5.0 connectiviteit, GPS, FM radio, USB-C aansluiting, Ambient Mode en Google Assistant. Aan de onderkant heeft hij zogeheten pogo-pins, waarmee je de tablet op een docking station kunt aansluiten. Ook heeft hij een traditionele koptelefoonaansluiting, ideaal als je geen draadloze headset bezit. Tot slot is de tablet 8,15 millimeter dik, weegt 460 gram en draait op Android 9.0 Pie.

Beschikbaarheid

In het persbericht en specsheet lezen we niets over een Europese of Nederlandse releasedatum. Via andere media weten we dat de Lenovo Smart Tab M10 in augustus verkrijgbaar is in Noord-Amerika. Daar gaat hij over de toonbank vanaf 190 dollar.