Refurbished iPads krijgen eigen keurmerk

Naast tweedehands iPhone krijgen vanaf vandaag ook refurbished iPads een eigen keurmerk. Daarmee zijn consumenten ervan verzekerd dat ze een deugdelijk product in huis halen waar ze nog jaren plezier aan zullen beleven. Onder meer Leapp en SWOOP gaan het keurmerk hanteren voor hun tweedehands tablets.

Dat schrijft Techniek Nederland, de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, in een persbericht.

Tweedehands of refurbished telefoons en tablets worden steeds populairder onder consumenten. Aangezien deze producten voordeliger zijn dan hun tegenhangers die onaangeroerd in de originele verpakking zitten, is dat niet vreemd. Maar hoe weet je nou dat je geen afdankertje koopt dat het na een aantal weken of maanden van ellende uit elkaar valt? Om consumenten de garantie en het vertrouwen te geven dat ze een goed product in huis halen, verscheen in maart dit jaar het Keurmerk Refurbished. Op dat moment werd het keurmerk enkel aan tweedehands iPhones toegekend. Vanaf vandaag kunnen ook refurbished iPads de felbegeerde goedkeuringsstempel krijgen.

Refurbished iPads

Het Keurmerk Refurbished is een initiatief van ondernemersorganisatie Techniek Nederland en de keurmerkbedrijven Forza Refurbished, Leapp, Renewd, SWOOP en iUsed. Producten met dit keurmerk zijn op vijftig punten gecontroleerd. Zo kijken de verkopers onder meer of er geen zichtbare barsten in het scherm zitten, of de batterij niet teveel van zijn capaciteit heeft verloren, of de processor naar behoren werkt, en ga zo maar door. Indien nodig vervangen ze één of meerdere onderdelen, anders komen ze niet in aanmerking voor het keurmerk.

Doordat naast iPhones voortaan ook iPads (en MacBooks) in aanmerking komen voor het keurmerk, willen de initiatiefnemers een stap zetten richting een circulaire economie. Consumenten die een nieuwe smartphone of tablet willen aanschaffen, hoeven deze niet langer buiten bij het grof vuil te zetten. In plaats daarvan kunnen ze er een ander heel blij mee maken, waardoor ze dus een tweede leven krijgen. Volgens Rob Wieringa, manager consumentenelektronica bij Techniek Nederland, is dat een goede zaak:

“In de apparaten zitten zeldzame metalen die voor een deel niet recyclebaar zijn. Door deze apparaten een tweede leven te geven, verbruiken we minder kostbare metalen en verkleinen we de afvalberg. We besparen energie en verminderen zo onze CO2-footprint.”

Voorwaarden

Net als tweedehands iPhones krijgen consumenten die een refurbished iPad kopen 24 maanden garantie, bijvoorbeeld als de batterij binnen die termijn (alsnog) de geest geeft. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Refurbished, moeten bedrijven voldoen aan zowel strenge kwaliteitseisen als financiële voorwaarden. TÜV Nederland voert als onafhankelijk certificatie-instituut technische audits uit bij de deelnemende bedrijven om het hoge kwaliteitsniveau te waarborgen. EDR Credit Services (onderdeel van DAS) toetst de financiële gezondheid van bedrijven die met het keurmerk werken.

Het Keurmerk Refurbished is vanaf vandaag te vinden op iPads die door de keuring zijn gekomen. Op dit moment verkopen Forza Refurbished, Leapp, Renewd, SWOOP en iUsed het refurbished iPads met dit keurmerk.