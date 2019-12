Apple lanceert iPadOS 13.3, dit is er nieuw

Apple heeft de nieuwste versie van haar besturingssysteem voor de iPad aangekondigd: iPadOS 13.3. Deze update bevat allerlei kleine verbeteringen, onder meer voor Schermtijd, en bugfixes. Meer weten over de update? Lees dan snel verder.

Apple rolt regelmatig software-updates uit voor haar producten. Tot voor kort kregen de iPhone en iPad dezelfde behandeling, omdat ze op hetzelfde besturingssysteem draaiden (iOS). Dit jaar bracht het Amerikaanse technologiebedrijf een onderscheid aan tussen het besturingssysteem op de smartphone en de tablet. Sinds september is iOS enkel nog maar verkrijgbaar voor de iPhone, de iPad is aangewezen op iPadOS. Aangezien het beide totaal andere apparaten zijn die voor uiteenlopende doeleinden gebruikt (kunnen) worden, is het niet vreemd dat Apple dit onderscheid maakt.

iPadOS 13.3: dit moet je weten

In het logboek lezen we dat Apple een groot aantal verbeteringen en bugfixes heeft aangebracht in iPadOS 13.3. Ouders die gebruikmaken van Schermtijd -een applicatie om het gebruik van de tablet door kinderen te monitoren en aan banden te leggen- kunnen voortaan communicatielimieten opleggen aan hun kroost die bellen met FaceTime of de Berichten-app benutten. Daarnaast kunnen ouders een lijst van contactpersonen aanmaken met wie hun zoon of dochter mag bellen.

iPadOS 13.3 bevat een waslijst aan kleine verbeteringen. We citeren uit de releasenotes:

Mogelijkheid om een nieuwe videoclip aan te maken tijdens het inkorten van een video in Foto’s;

Extra ondersteuning voor beveiligingssleutels in Safari die compatibel zijn met NFC, USB en Lightning FIDO2;

Oplossing voor een probleem in Mail waardoor nieuwe berichten soms niet konden worden gedownload;

Oplossing voor een probleem waardoor berichten in Gmail-accounts soms niet konden worden verwijderd;

Oplossing voor een probleem waarbij er soms onjuiste tekens in berichten konden worden weergegeven en verzonden berichten gedupliceerd werden in Exchange-accounts;

Oplossing voor een probleem waarbij de cursor soms niet bewoog nadat de spatiebalk lang werd ingedrukt;

Oplossing voor een probleem waarbij schermfoto’s soms wazig werden weergegeven wanneer ze via Berichten werden verstuurd;

Oplossing voor een probleem waarbij bijsnijdingen en markeringen op schermfoto’s niet werden bewaard in Foto’s;

Oplossing voor een probleem waarbij opnamen in Dictafoon soms niet konden worden gedeeld met andere audio-apps;

Oplossing voor een probleem waarbij de instellingen ‘Mobiele data’ soms onjuist als uitgeschakeld werd weergegeven;

Oplossing voor een probleem waarbij ‘Donkere modus’ niet kon worden uitgeschakeld wanneer ‘Slim omgekeerd’ was ingeschakeld.

Het installatiepakket van iPadOS 13.3 is 646,2 MB groot en is vanaf nu beschikbaar. Om de update te downloaden ga je naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Je hoeft dan alleen nog maar op de knop ‘Download en installeer’ te tikken. Zodra je iPad opnieuw is opgestart, is de installatie voltooid.