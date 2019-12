Acer One 10 gespot, lancering in 2020

Acer staat op het punt om een nieuwe Android-tablet te lanceren: de Acer One 10. De eerste details over het apparaat liggen inmiddels op straat. Voordat we hem met onze eigen ogen kunnen aanschouwen moeten we nog even geduld hebben: naar verwachting wordt hij pas begin volgend jaar officieel uit de doeken gedaan.

Dat schrijft Tabletmonkeys.com, die de tablet spotte in de database van de Amerikaanse waakhond de Federal Communications Commission (FCC).

Het heeft er alle schijn naar dat Acer een nieuwe poging waagt om de tabletmarkt te veroveren. Eerder deze maand dook de Acer One 7 4G op, eveneens in de database van de FCC. Als de gegevens die we bij de test- en keuringsinstantie zagen kloppen, hoeven we geen hoogvlieger te verwachten. Afgezien van een 7 inch groot IPS LCD-display met HD-resolutie heeft de tablet slechts 2 GB werkgeheugen, een 3500 mAh batterij, dual-band WiFi en 4G-connectiviteit.

Wat we weten over de Acer One 10

De compacte Acer One 7 4G is niet de enige tablet waar het Taiwanese techbedrijf momenteel aan werkt. Dankzij Tabletmonkeys.com weten we dat Acer nog een andere tablet in de pijplijn heeft zitten. Deze luistert naar de naam Acer One 10, met productcode T4-129L. Dat deze Android-tablet geen verzinsel is blijkt uit de hoeveel details en schetsen die de techsite wist op te duiken.

De Acer One 10 is een 10 inch grote tablet met vooralsnog onbekende schermresolutie. We weten dat hij 243 bij 162 bij 9 millimeter is (LxBxD). Op de tekeningen is te zien dat hij geen flinterdunne bezels of schermranden krijgt, zoals bijvoorbeeld de nieuwste generatie iPads of Galaxy-tablets van Samsung. Daarentegen zien we twee kleine cirkels aan de bovenzijde. Eén daarvan is naar alle waarschijnlijkheid een camera, of dat ook voor de tweede geldt is onduidelijk (voor hetzelfde geldt is het een LED-flitser of andere sensor). Achterop krijgt de tablet een single-lens camera met LED-flitser.

Op de schetsen zien we stereo speakers. Helaas bevinden deze zich aan de achterzijde, waardoor het geluid niet rechtstreeks je oor bereikt. Andere componenten die we zien zijn de koptelefoonaansluiting, microUSB-poort en de locaties van de antennes (2G/4G, dual-band WiFi en Bluetooth). Verder weten we dat de Acer One 10 een 5800 mAh batterij krijgt. Net als de Acer One 7 4G dus geen high-end tablet die het kan opnemen tegen de tablets van Apple en Samsung.

Lancering

Wanneer we de Acer One 10 kunnen verwachten vermeldt de database van de FCC niet. Hoewel een lancering in december theoretisch gezien mogelijk is, is dit wel erg kort dag en ligt dat dus niet voor de hand. Dat hij daarentegen in de database van de FCC is te vinden, is een aanwijzing dat een Amerikaanse lancering niet lang meer op zich laat wachten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hij ergens begin volgend jaar geïntroduceerd. Of en wanneer hij naar Nederland komt hopen we bij de onthulling te horen.