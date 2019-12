Qualcomm Snapdragon 865 officieel, dit moet je weten

Qualcomm heeft haar nieuwste chipset gepresenteerd: de Snapdragon 865. Hij is sneller, energiezuiniger en veelzijdiger dan zijn voorganger. Wij hebben de belangrijkste aspecten van de nieuwe SoC voor jullie op een rij gezet.

Samsung, Huawei, MediaTek, Spreadtrum, NXP: er zijn heel wat chipfabrikanten op te noemen. Qualcomm is zonder twijfel een van de grootste die in dit rijtje thuishoort. Haar Snapdragon-processors vinden we in tal van smartphones en tablets. Vorig jaar onthulde het bedrijf haar high-end model, de Snapdragon 855. Deze krijgt een volwaardige opvolger in de vorm van de Snapdragon 865.

Over de Snapdragon 865

Net als zijn voorganger is de Snapdragon 865 opgebouwd uit acht kernen uit de Kryo 585 serie. De octa-core processor is gemaakt volgens het 7 nanometer procedé. Dat betekent dat de chipset niet alleen superklein is (25 procent kleiner dan zijn voorloper), maar ook reuzesterk. Naar eigen zeggen leveren de nieuwste cores 25 procent meer rekenkracht. De Adreno 650 GPU presteert volgens Qualcomm 25 procent beter dan de Adreno 640 van afgelopen jaar.

De Snapdragon 865 is uitgerust met een gloednieuwe beeldprocessor, ook wel Image Signal Processor (ISP) genoemd. Deze Qualcomm Spectra 480 is in staat om plaatjes tot 200 megapixels te verwerken. Je kunt er tevens video’s mee opnemen in 8K-resolutie met een snelheid van 30 beelden per seconde, of video’s in 4K HDR met een snelheid van 120 frames per seconde (fps). Slow-motionvideo’s kun je opnemen in 960 fps.

Bij smartphones zijn vingerafdruksensoren achter het beeldscherm langzaam gemeengoed geworden. Bij tablets is deze trend in opkomst, zoals bij de Samsung Galaxy Tab S6. Qualcomm heeft daarom haar vingerafdruksensor een onderhoudsbeurt gegeven. Dankzij de nieuwe chipset hoef je straks niet langer je duim op een specifieke plek op het scherm te plaatsen om het apparaat te ontgrendelen. Het oppervlak waarmee de Snapdragon 865 je vinger registreert is 17 keer groter geworden. Naast een optische vingerafdrukscanner heeft Qualcomm ook een ultrasone variant aangekondigd: deze luistert naar de naam 3D Sonic Max.

De Snapdragon 865 is niet standaard uitgerust met 5G-functionaliteit. Daarvoor moet de chipset gecombineerd worden met de X55-modem, die begin dit jaar werd aangekondigd door de fabrikant. Qualcomm beweert in haar persbericht dat internetsnelheden hiermee kunnen oplopen tot 7,5 Gbps. 5G is hier in Nederland nog niet beschikbaar.

Tot slot kan de Snapdragon 865 smartphoneschermen aansturen met een verversingssnelheid van 60 Hz met 4K-resolutie. De hoogst haalbare verversingssnelheid bij QHD+ displays is 144 Hz. Vrijwel alle tablets hebben een 60 Hz display. Dankzij de ProMotion-technologie in Apples nieuwste iPad Pro heeft deze een verversingssnelheid van 120 Hz.

HMD Global, Xiaomi en Oppo

Bij de onthulling van de Snapdragon 865 maakten HMD Global, Xiaomi en Oppo bekend dat ze de nieuwste SoC in hun producten gaan verwerken. Samsung doet wellicht hetzelfde voor haar smartphones en tablets buiten Europa. Naar verwachting krijgen alle vlaggenschepen van de grote smartphonefabrikanten de Snapdragon 865 onder de motorkap. Wellicht kunnen we ook enkele tablets met de nieuwe high-end processor verwachten (mogelijk de opvolger van de Galaxy Tab S6).