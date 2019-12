Lenovo werkt aan Chrome OS tablet

Na Acer, HP en Samsung heeft ook Lenovo plannen om een tablet met Chrome OS te lanceren. Het Chinese techconglomeraat bevestigt dat een handjevol bètatesters met de software aan de slag gaat. Wanneer we de tablet met Chrome OS kunnen verwachten laat het bedrijf in het midden.

Chrome OS is een besturingssysteem dat is ontwikkeld door Google. Zoals de naam al aangeeft is het gebaseerd op Chrome, de webbrowser van de zoekreus. In tegenstelling tot Android en andere besturingssystemen is het bij Chrome OS niet de bedoeling dat je applicaties installeert. In plaats daarvan werkt het op internet en zogeheten web-based toepassingen. Met andere woorden, je installeert geen tekstverwerker als Word, maar werkt in plaats daarvan met een cloud-based dienst als Google Docs. En dat voor alle toepassingen die je maar kunt bedenken.

De eerste tablets met Chrome OS werden afgelopen jaar gepresenteerd. De Acer Chromebook Tab 10 was de eerste tablet met het alternatieve besturingssysteem van Google. Later dat jaar volgden de HP Chromebook X2 en Samsung Chromebook Plus (V2). Google zelf had aanvankelijk ook een tablet met Chrome OS in de pijplijn, maar besloot op het allerlaatste moment om de Pixel Slate toch uit te rusten met Android.

Lenovo en Chrome OS

Lenovo is niet vreemd als het gaat om Chrome OS. De fabrikant heeft diverse Chromebooks in haar assortiment, waaronder de Lenovo C330 en Lenovo Yoga C630. Binnenkort kunnen we een tablet met het besturingssysteem verwachten.

Op Reddit verscheen onlangs een bericht dat Lenovo testers zocht voor een nieuwe Chrome OS tablet. De man claimde een ingenieur te zijn die voor het bedrijf werkt, wat later inderdaad is bevestigd. Het bericht is inmiddels helaas verwijderd, maar niet voordat 9t5Google het naar haar site kopieerde. Daarin vraagt de medewerker of er mensen zijn die twee weken lang de nieuwste Lenovo Chrome Book tablet willen testen.

De Amerikaanse techsite besloot om het verhaal bij Lenovo te verifiëren. Daarop bevestigde het bedrijf de berichtgeving, waardoor we dus zeker weten dat Lenovo vergevorderde plannen heeft om een tablet met Chrome OS te lanceren. Wanneer precies wil de fabrikant niet kwijt, omdat deze informatie nog vertrouwelijk is. De testers hebben allemaal een NDA moeten ondertekenen (Non-Discloser Agreement), wat inhoudt dat ze geen informatie naar buiten mogen brengen over het project. Wij houden in ieder geval de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.