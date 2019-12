‘iPad Pro krijgt eind 2020 mini-LED-display’

Apple heeft ambitieuze plannen. Het in Cupertino gevestigde techbedrijf gaat naar verluidt de komende twee à drie jaar tussen de vier en zes producten met mini-LED-display op de markt brengen. Eén van deze producten is volgens het geruchtencircuit een 12,9 inch grote iPad Pro. We moeten echter wel geduldig zijn, want deze zien we op z’n vroegst pas in het vierde kwartaal van 2020.

Dat schrijft de doorgaans goed geïnformeerde Apple-kenner en -volger Ming-Chi Kuo in een rapport aan investeerders, zo meldt MacRumors.

Hoewel de lancering van de volgende generatie iPad Pro nog even op zich laat wachten, wordt er al volop gespeculeerd over de kunsten van de tablet. Op het internet gaan geruchten de ronde dat de iPad Pro drie primaire camera’s krijgt, waarvan één een Time of Flight of ToF-sensor is voor scherptediepte-effecten.

Tevens hebben we foto’s en video’s gezien van een dummymodel. Deze heeft flinterdunne schermranden. De vingerafdruksensor behoort daardoor definitief tot het verleden. In plaats daarvan krijgt de tablet volgens de geruchten dezelfde TrueDepth-camera die je wellicht van de iPhones kent.

Mini-LED

Een nieuw gerucht duikt nu de kop op. Volgens marktanalist en Apple-kenner Ming-Chi Kuo heeft Apple plannen om haar iPad Pro uit te rusten met een mini-LED-display. Een scherm met deze techniek bestaat uit vele duizenden individuele LED’s. In tegenstelling tot de welbekende OLED-schermen zijn mini-LED’s geen zelf-emitterende LED’s, maar fungeren ze als backlight. Het voordeel daarvan is dit lokale dimming en contrasten nog beter zijn en dat producten met dit schermtype nog dunner en lichter gemaakt kunnen worden. Grootste pluspunt is dat je geen last krijgt van ingebrande pixels. Kort samengevat, mini-LED biedt dezelfde voordelen als OLED, maar zonder de nadelen.

De claim van Kuo wordt door ondersteund door twee Koreaanse media: Digitimes en The Economic Daily News. Beide publicaties beroepen zich op ‘bronnen uit de productieketen’. We moeten nog wel even wachten op Apples eerste iPad Pro met mini-LED-display. Volgens Kuo introduceert Apple deze pas ergens in de loop van het vierde kwartaal.

Tot slot meldt Kuo dat de volgende generatie iPad Pro uitgerust wordt met A14X processor. Naast de iPad Pro krijgt de 16 inch grote MacBook Pro volgend jaar eveneens een mini-LED-display.