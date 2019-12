Samsung Galaxy Tab S6 5G voorlopig niet naar Nederland

De Samsung Galaxy Tab S6 krijgt binnenkort een kleine upgrade. De high-end Android-tablet wordt uitgerust met een 5G-chip, wat staat voor de vijfde generatie supersnel internet. Deze uitvoering hoeven we helaas niet in ons land te verwachten: voorlopig is hij alleen in thuisland Zuid-Korea verkrijgbaar.

Dat schrijft Android Headlines, die de 5G-certificering voor de tablet spotte in de database van de Radio Research Agency (RRA), de test- en keuringsinstantie voor mobiele apparaten in Zuid-Korea.

De Samsung Galaxy Tab S6 is inmiddels al een tijdje verkrijgbaar in ons land. Samsungs paradepaardje is het neusje van de zalm onder de Android-tablets. Hij is onder meer uitgerust met een 10,5 inch groot Super AMOLED-display met ingebouwde vingerafdruksensor, Qualcomm Snapdragon 855 octa-core processor, dikke 7040 mAh batterij, S Pen en dual-camerasysteem aan de achterkant. Niet voor niets hangt er een fors prijskaartje aan de tablet, maar dan krijg je absoluut waar voor je geld.

Galaxy Tab S6 5G komt naar Zuid-Korea

In oktober werd duidelijk dat Samsung nog niet klaar is met innoveren. De techreus heeft namelijk plannen om de tablet uit te rusten met een 5G-chip voor razendsnel internet. Aanwijzingen hiervoor kwamen we tegen in database van de WiFi Alliance en Bluetooth SIG.

Wat we nog niet wisten is welke landen deze tablet als eerste in de verkoop zou gaan. Daar lijken we nu ook een antwoord op te hebben. De Radio Research Agency (RRA) uit Zuid-Korea vermeldt een 5G-uitvoering van de Galaxy Tab S6 op haar website, zo ontdekte Android Headlines. Bij andere instanties in andere landen is hij nog niet aangetroffen. Dat betekent dat Samsungs thuisland als eerste aan de beurt is.

Of dit betekent dat de Galaxy tab S6 5G alleen daar verschijnt, durven we niet hardop te zeggen. Wat als een paal boven water staat is dat Nederland voorlopig in ieder geval niet op de 5G-variant hoeft te rekenen. Dat is niet erg, want geen enkele provider heeft op dit moment een landelijk dekkend 5G-netwerk. Bovendien heeft de overheid de veiling van 5G-frequenties voorlopig uitgesteld.

Samsung is de eerste die 5G naar haar tablets brengt, maar zeker niet de enige. Toen Huawei eind november de Huawei MatePad Pro onthulde, maakte ze bekend dat ze deze tablet eveneens van een 5G-module wil voorzien. Deze verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020.