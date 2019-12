Dit zijn de beste apps en games volgens Apple

Het einde van het jaar nadert. Traditioneel gezien de tijd van het jaar om de beste apps en games op een rijtje te zetten. Apple heeft haar keuzes gemaakt. Volgens de Amerikaanse techreus zijn dit de beste apps en games die het afgelopen jaar met kop en schouders boven de rest uitstaken.

Applicaties of kortweg apps zijn er om ons leven leuker en gemakkelijker te maken. Ze bieden bijvoorbeeld de belangrijkste krantenkoppen, vertellen je wat er vandaag op je agenda staat, geven de statusupdates van je vrienden, ze zorgen voor ontspanning, en ga zo maar door. Als je naar de apps kijkt die in 2019 zijn uitgebracht, krijg je volgens Apple een goed beeld van de “tijdgeest van onze maatschappij en wat er in de digitale- en popcultuur afspeelt”.

“Ontwikkelaars over de hele wereld inspireren ons met allerlei innovatieve apps die onze cultuur en onze levens beïnvloeden. De beste apps en games van 2019 reflecteren ons mondiale verlangen naar verbinding, creativiteit en plezier”, zo zegt Phil Schiller, senior vicepresident van Apples marketingafdeling, vanuit New York voor de prijsuitreiking van de beste apps en games van afgelopen jaar.

De awards worden uitgereikt in vier verschillende categorieën:

Beste iPhone app

Beste iPad app

Beste Mac app

Beste Apple TV app

Dit zijn de winnaars.

Beste iPhone app 2019

Deze categorie heeft dit jaar een Nederlands tintje. De winnaar is namelijk de camera-applicatie Spectre Camera. Bij de ontwikkeling van deze app is namelijk niemand minder dan Sebastiaan de With betrokken. Met de app kun je kiekjes schieten met extra lange sluitertijd. Ideaal als je een oogverblindende foto wil maken van een waterval met een soort van wolkendeken, of die lange lichtstrepen van auto’s op de snelweg wil vastleggen. Staat er iets of iemand in de weg op je anders perfecte plaatje? Dan kun je dit voorwerp of deze persoon eenvoudig weghalen met de app. Spectre Camera kost 3,49 euro en is slechts 15,4 MB groot.

Beste iPad app 2019

Volgens Apple is Flow by Moleskine de beste app voor de iPad. Het is een digitaal notitieboekje om tekeningen te maken, maar ook je gedachtekronkels op ‘papier’ te zetten. De app bevat allerlei tekentools zoals potloden, pennen en markeerstiften. Dankzij de drukgevoelige sensoren in de Apple Pencil simuleer je alsof je een echt potlood vasthoudt en is het kinderlijk eenvoudig om hard en zacht te drukken, of dikke en dunnen lijnen te tekenen. Flow by Moleskine kost 1,99 euro per maand, of 12,99 euro per jaar.

Beste Mac app 2019

Affinity Publisher is de winnaar in de categorie beste Mac app. Met deze app maak je beeldschone en professioneel ogende magazines, brochues, posters, flyers en ander promotiemateriaal in een handomdraai met behulp van je eigen achtergronden, foto’s, tekeningen, grafieken en teksten. Het programma kan overweg met onder meer Photoshopbestanden (.PSD-files), OpenType lettertypes en zo’n beetje alle denkbare bestandsextensies voor beeldmateriaal. De app van Serif Lab kost eenmalig 38,99 euro, wat gezien de mogelijkheden een scherpe prijs is.

Beste Apple TV app 2019

De winnaar in de vierde en laatste app is The Explorers. Het idee achter de applicatie is heel eenvoudig, maar volgens Apple “baanbrekend”. Met de app kunnen fotografen, wetenschappers, kunstenaars en andere artiesten de schoonheid van moeder natuur laten zien. Op deze manier willen de ontwikkelaars ‘de rijkdom van onze aarde’ in kaart brengen. Alle foto’s en video’s vormen een visuele inventarisatie. In tegenstelling tot de andere apps op deze lijst is The Explorers gratis en voor niets te downloaden.

Beste games van 2019

Voor de bovenstaande categorieën heeft Apple tevens de beste games op een rij gezet. Voor de iPhone is dat Sky: Children of the Light (gratis, met in-app aankopen. De beste game voor de iPad is volgens Apple Hyper Light Drifter (5,49 euro). Als je een leuke game voor de Mac zoekt, moet je volgens Apple GRIS proberen (5,49 euro). De leukste game voor de Apple TV is Wonder Boy: The Dragon’s Trap (8,99 euro). Het coolste spel in Apple Arcade is volgens de Amerikanen Sayonara Wild Hearts.