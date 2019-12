Deze Galaxy-tablets krijgen Android 10

Heb je thuis of op kantoor een tablet van Samsung en ben je benieuwd of en wanneer deze een update naar Android 10 krijgt? Voor het eerst krijgen we lucht van de updateplannen van de Koreanen. Samsung India heeft haar complete roadmap naar Android 10 gedeeld via de Samsung Members app.

UPDATE 09-12-2019: GalaxyClub.nl heeft in de Nederlandstalige Samsung Members app de uitroldata voor ons land gezien. De data die hier worden genoemd komen overeen met de in dit artikel genoemde maanden. Hieronder volgt het oorspronkelijke artikel.

Na maanden van testen lanceerde Google in augustus de nieuwste versie van haar besturingssysteem: Android 10. Ditmaal zonder toevoeging van snoepgoed of andere zoetigheid (zoals Nougat, Oreo of Pie), maar kortweg een versienummer. Deze iteratie bracht diverse nieuwe features en verbeteringen, waaronder meer opties voor privacyinstellingen voor geïnstalleerde applicaties, een systeembrede dark mode en Focus Mode. In het onderstaande artikel lees je er meer over.

Het aantal mobiele apparaten dat op dit moment op Android 10 draait, is beperkt. Alleen de high-end vlaggenschepen van een aantal fabrikanten beschikken over de update. Bij tablets is het aandeel nog veel kleiner. Geen nood: het nieuwe besturingssysteem is onderweg voor een groot aantal Galaxy-tablets. Voor het eerst sinds de lancering treedt Samsung naar buiten over haar updateplannen.

Samsungs updateplannen voor Android 10

Dankzij TizenHelp.com weten we dat Samsung India via haar Samsung Members app een roadmap heeft gedeeld. Daarin vermeldt de Koreaanse techreus niet alleen welke tablets de update naar Android 10 kunnen verwachten, maar tevens welk tijdspad Samsung daarvoor aanhoudt.

Smartphones krijgen een voorkeursbehandeling. Volgens SamMobile rolt Samsung op dit moment Android 10 uit voor de Galaxy S10-reeks in Duitsland, wat wellicht betekent dat hij op korte termijn in ons land arriveert. De eerste tablets daarentegen krijgen op z’n vroegst in april Googles besturingssysteem. De Samsung Galaxy Tab S6 is de eerste tablet die hiervoor in aanmerking komt. De Samsung Galaxy Tab S4 en S5e volgen in juli, de Tab A 8 in augustus. In september tot slot zijn de Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab Active Pro en Tab A 10.1 aan de beurt.

Samsung maakt een voorbehoud en waarschuwt dat de uitrol op een later tijdstip kan plaatsvinden, bijvoorbeeld als ze op onverwachte bugs stuit. Mocht dat veranderen, dan meldt Samsung dat aan haar gebruikers via de Samsung Members app.