Apple krijgt patent voor iPad Pro toetsenbord met Touch Bar

Apple mag een nieuw patent aan haar verzameling toevoegen. Het in Cupertino gevestigde bedrijf diende een patentaanvraag in voor een toetsenbord voor de iPad Pro met Touch Bar functionaliteit. Deze is goedgekeurd door het United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Dat schrijft Patently Apple, die als eerste medium de patentaanvraag ontdekte.

Waarschijnlijk duurt het nog enkele maanden voordat Apple een nieuwe iPad Pro uit de doeken doet. Als we de laatste berichten hierover mogen geloven, moeten we nog zeker tot het eerste kwartaal van 2020 wachten, met een beetje pech zelfs tot het tweede kwartaal.

Smart Keyboard Folio met Touch Bar

Dat wil uiteraard niet zeggen dat Apple stilzit en niets doet. Integendeel. Het Amerikaanse technologiebedrijf werkt op de achtergrond aan een vernieuwde Smart Keyboard Folio voor de iPad Pro. Deze krijgt een nieuwe feature.

Hoewel, ‘nieuw’ is niet helemaal het juiste woord: het is een bekende feature die we eerder zagen bij de nieuwste MacBook Pro modellen. We hebben het over de Touch Bar. Dit is een aanraakgevoelige strook aan de bovenzijde van het keyboard waarvan de functionaliteit zich automatisch aanpast, afhankelijk van welke applicatie je op dat moment gebruikt. Speel je bijvoorbeeld muziek af met Apple Music, dan kun je de Touch Bar als een soort van afstandsbediening gebruiken om te pauzeren, volume te regelen en nummers over te slaan. Heb je bijvoorbeeld Word of Photoshop draaien, dan kun je weer andere dingen regelen met de Touch Bar.

De Touch Bar is niks nieuws onder de zon, dat geldt ook voor het patent. Volgens Patently Apple gaat het om een gereviseerde patentaanvraag die gebaseerd is op patenten die Apple in 2012 en 2016 aanvroeg. Om die reden heeft Apple een zogeheten ‘continuation patent’ toegekend gekregen.

In het patent staat dat beoogde product uit twee delen bestaat: een elektronisch systeem waar diverse applicaties op kunnen draaien -oftewel een iPad- en een toetsenbord met een aanraakgevoelig scherm met virtuele knoppen tussen het draaipunt van de tablet en het keyboard. Mocht je nog twijfelen of het hier daadwerkelijk om een iPad gaat: de onderstaande afbeelding neemt alle eventuele twijfels weg.